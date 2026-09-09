Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την άμεση διάθεση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 114,7 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ισπανία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του προέδρου του ισπανικού θύλακα, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο της πρωτοφανούς μεταναστευτικής εισροής στα τέλη Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι πέρασαν βίαια, κολυμπώντας ή πεζή, τα σύνορα της Θέουτα, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα διοχετευθούν κατά κύριο λόγο στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού επιτήρησης (όπως οι θερμικές κάμερες), την ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού, την ενίσχυση των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και στη διαδικασία επαναπατρισμού όσων διαμένουν εκεί παράνομα.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των μεταναστών αποχώρησε άμεσα, στην επικράτεια του θύλακα παραμένουν εγκλωβισμένα από 5.000 έως 10.000 άτομα, τα οποία στην πλειονότητά τους διαβιούν υπό δραματικές συνθήκες στους δρόμους και τις ακτές.

Την ίδια στιγμή, το επεισόδιο πυροδότησε έντονη πολιτική θύελλα και δικαστικές εξελίξεις. Ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την εμπλοκή του Ραμπάτ, ο τοπικός κυβερνήτης κατηγόρησε ανοιχτά το Μαρόκο για την οργάνωση ή την ανοχή της κρίσης.

Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στη δικαιοσύνη, η οποία διεξάγει έρευνα βασιζόμενη σε διαρρεύσασα αστυνομική έκθεση που καταγράφει την προκλητική αδράνεια των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των γεγονότων.