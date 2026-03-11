Τη διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Λίβανο ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ενημέρωσε ότι είχε μια «καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρόεδρο της χώρας, Τζόζεφ, Αούν.

Η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τον Λίβανο και τον λαό του. Παρέχουμε 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική υποστήριξη.

Χθες, παραδώσαμε πάνω από 40 τόνους προμηθειών και σχεδιάζουμε να οργανώσουμε περισσότερες ανθρωπιστικές πτήσεις.

Χαιρετίζω την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και την έκκλησή της για τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.

Πρέπει να διασφαλίσουμε έναν κυρίαρχο και σταθερό Λίβανο για τον λαό του».

