Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει τις ναυτικές της επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

«Σύμφωνα με μια ενημερωμένη εντολή, τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναπτύσσονται σε δύο από τις θαλάσσιες αποστολές του μπλοκ θα έχουν εξουσιοδότηση να συλλέγουν πληροφορίες για ύποπτες δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές», ανέφεραν τα κράτη μέλη σε ανακοίνωσή τους.

«Η επέκταση θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες εκπαίδευσης για τις ναυτικές δυνάμεις του Τζιμπουτί και συνεργασία με την ακτοφυλακή της Υεμένης».

Τα μέτρα εμπίπτουν στις αποστολές της ΕΕ ΑΣΠΙΔΕΣ, η οποία «στοχεύει στην προστασία της εμπορικής ναυτιλίας, ιδίως από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν», και ΑΤΑΛΑΝΤΑ, η οποία ιδρύθηκε το 2008 για την «καταπολέμηση της πειρατείας στην περιοχή».

Η ΕΕ δήλωσε ότι οι διευρυμένες ναυτικές επιχειρήσεις «δεν συνδέονται με εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να βοηθήσουν στην προστασία των αποστολών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ λένε ότι η κίνηση αυτή «αποσκοπεί εν μέρει στη βελτίωση της παρακολούθησης του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη του ανώτατου ορίου τιμών στις εξαγωγές πετρελαίου που επιβάλλεται από τους Δυτικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας».

Υποψιάζονται ότι ο στόλος χρησιμοποιείται επίσης «σε δραστηριότητες δολιοφθοράς που στοχεύουν υποθαλάσσιες υποδομές».