Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει την εμπορική συμφωνία Turnberry μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αφορούσε δασμολογικά και εμπορικά ζητήματα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκτήσει τη Γροιλανδία, καθώς και για τις απειλές του περί επιβολής δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται στο σχέδιό του.

Η κοινοβουλευτική συνέλευση της ΕΕ συζητά νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση πολλών εισαγωγικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, οι οποίοι αποτελούν βασικό μέρος της συμφωνίας Turnberry που είχε επιτευχθεί στα τέλη Ιουλίου στη Σκωτία. Παράλληλα εξετάζεται η συνέχιση της μηδενικής φορολόγησης για τους αμερικανικούς αστακούς, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί με τον Τραμπ το 2020. Οι προτάσεις αυτές απαιτούν έγκριση τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Πολλοί νομοθέτες έχουν εκφράσει παράπονα ότι η συμφωνία είναι μονόπλευρη, καθώς η ΕΕ καλείται να μειώσει τους περισσότερους εισαγωγικούς δασμούς, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ένα μεγάλο ποσοστό 15%. Παρόλα αυτά, στο παρελθόν υπήρξε προθυμία για αποδοχή της, υπό όρους, όπως η εισαγωγή ρήτρας λήξης 18 μηνών και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αυξήσεων των αμερικανικών εισαγωγών.

Η επιτροπή εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επρόκειτο να καθορίσει τη θέση της με ψηφοφορίες στις 26-27 Ιανουαρίου, ωστόσο η διαδικασία αυτή πλέον έχει αναβληθεί. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Μπερντ Λάνγκε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι νέες απειλές για δασμούς παραβιάζουν τη συμφωνία Turnberry και, ως εκ τούτου, η εφαρμογή της θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Το πάγωμα της συμφωνίας ενδέχεται να εξοργίσει τον Τραμπ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους δασμούς για ευρωπαϊκά προϊόντα στις ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επίσης αποκλείσει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, όπως η μείωση των δασμών σε οινοπνευματώδη ποτά ή τον χάλυβα, μέχρι η συμφωνία να τεθεί ξανά σε ισχύ.

Με πληροφορίες από: Reuters