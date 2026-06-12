Με κοινή τους ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γνωστοποίησαν την ομόφωνη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα της πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων (cluster) με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (15/6), κατά τη διάρκεια της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης, όπου θα ξεκινήσει επίσημα η συζήτηση για το κεφάλαιο των «θεμελιωδών αρχών», το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ολόκληρης της ενταξιακής πορείας.

Το περιεχόμενο και το σκεπτικό της ανακοίνωσης

Σύμφωνα με το αναλυτικό κείμενο της ευρωπαϊκής ηγεσίας, η απόφαση αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες. Η πρώτη ενότητα καλύπτει τις πρωταρχικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στο Κράτος Δικαίου και την ύπαρξη ισχυρών δημοκρατικών θεσμών.

Στη συνέχεια ακολουθεί η επιβράβευση των μεταρρυθμίσεων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αποφασιστικότητας, του θάρρους και της επίμονης προσπάθειας που κατέβαλαν και οι δύο χώρες για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, παρά τις τεράστιες αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν.

«Επιβεβαιώνεται ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και των ευκαιριών παραμένει μοναδική και απαράμιλλη», αναφέρεται στην κοινή ανάρτηση.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσής τους, οι δύο αξιωματούχοι υπογράμμισαν τον στρατηγικό χαρακτήρα της απόφασης: «Η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επιλογή. Φέρνοντας τα έθνη μας πιο κοντά, ενισχύουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε ολόκληρη την ήπειρό μας. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Η διεύρυνση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ και η καλύτερη επένδυσή μας για το κοινό μας μέλλον».