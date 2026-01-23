Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο κ. Κόστα μετά το πέρας έκτακτης συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ από την πλευρά του δήλωσε στον Τύπο ότι η Μαδρίτη αποφάσισε να «απορρίψει» την πρόσκληση που έλαβε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Η Γαλλία αρνήθηκε επίσης να συμμετάσχει στο όργανο αυτό, καθώς το Παρίσι κρίνει πως είναι ασύμβατο με τη δέσμευση στον ΟΗΕ, ενώ η Βρετανία δεν θέλησε να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής του «χάρτη» του εξαιτίας του ότι ο Τραμπ έχει αναγγείλει πως θα ενταχθεί σε αυτό ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες περίπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν στο όργανο αυτό, υπό τον προσωπικό έλεγχο του κ. Τραμπ.

Τελωνειακοί δασμοί: Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών όπως είχε απειλήσει και θέλει να «προχωρήσει» στην εφαρμογή της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Η επιβολή νέων τελωνειακών δασμών θα ήταν ασύμβατη με τη συμφωνία για το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο κ. Κόστα έπειτα από σύνοδο των 27 αφιερωμένη στη διατλαντική σχέση.

«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο, πρόσθεσε ο Πορτογάλος.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά το πέρας συνόδου κορυφής των 27 αφιερωμένης στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ.

«Έχει την ισχύ και τα μέσα» και «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», επέμεινε ο κ. Κόστα απευθυνόμενος στον Τύπο μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP