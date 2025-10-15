Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ θα προτείνει κανόνες για την αντιμετώπιση του «τεράστιου προβλήματος» των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb και η Booking.com, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει την «κοινωνική κρίση» των ανθρώπων που αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά μια κατοικία, δήλωσε ο πρώτος επίτροπος στέγασης μέχρι τώρα.

Σε συνέντευξή του στην Guardian και σε άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, ο Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Βρυξελλών να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της στέγασης ή να παραχωρήσουν έδαφος σε αντιευρωπαϊκούς λαϊκιστές, οι οποίοι, όπως είπε, δεν είχαν τις απαντήσεις για την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών.

«Αν εμείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το πρόβλημα και δεν αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζεται δράση, τότε… οι αντιευρωπαϊκοί λαϊκιστές θα κερδίσουν», είπε, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες μέχρι στιγμής «δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν» σε ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της στεγαστικής κρίσης.

Ο Γιούργκενσεν, Δανός Σοσιαλδημοκράτης, έχει αναλάβει την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου της ΕΕ για οικονομικά προσιτή στέγαση, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Είπε ότι η δημοσίευση είχε επισπευσθεί από το 2026, επικαλούμενος τον επείγοντα χαρακτήρα της «κοινωνικής κρίσης».

Οι Βρυξέλλες παραδοσιακά απέχουν από την πολιτική στέγασης, αλλά ο Γιόργκενσεν επέμεινε ότι αυτό αποτελεί θέμα της ΕΕ. «Το επερχόμενο σχέδιο στέγασης θα καλύψει τομείς όπου είναι πράγματι πολύ σαφές ότι [η στέγαση] αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και στην οποία δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε μέχρι στιγμής… Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπου χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς κανόνες», είπε.

Οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, μέσω Airbnb και άλλων ιστοσελίδων, έχουν γνωρίσει άνθηση σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία χρόνια και έχουν κατηγορηθεί για την αύξηση των ενοικίων, την αναγκαστική εγκατάλειψη των ιστορικών κέντρων από τους ντόπιους και τη μετατροπή των οικιστικών γειτονιών σε τουριστικές ζώνες. Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις αποτελούν «ένα τεράστιο πρόβλημα σε πολλές πόλεις», αλλά δεν κατονόμασε συγκεκριμένους ιστότοπους ούτε περιέγραψε λεπτομερώς τυχόν προτάσεις.

Οι ανησυχίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έρχονται σε αντίθεση με τη γενική αύξηση των ενοικίων και των στεγαστικών δανείων. Μεταξύ 2010 και 2023, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22%, σε μια εποχή που ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 36%, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. Ορισμένοι ενοικιαστές και υποψήφιοι αγοραστές είδαν πολύ πιο απότομες αυξήσεις: κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια στην Εσθονία αυξήθηκαν κατά 211%, στη Λιθουανία κατά 169% και στην Ιρλανδία κατά 98%.

Μέχρι το 2023, σχεδόν το 9% του πληθυσμού της ΕΕ δαπάνησε το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, συμπεριλαμβανομένου του 29% του πληθυσμού στην Ελλάδα, του 15% στη Δανία και του 13% στη Γερμανία.

Ο Γιόργκενσεν, ο οποίος είναι επίσης επιφορτισμένος με τη μείωση των τιμών της ενέργειας, δήλωσε ότι το σχέδιο της ΕΕ για προσιτή στέγαση θα αντιμετωπίσει την «χρηματιστικοποίηση» της στέγασης, επειδή «είναι σαφές ότι όταν η στέγαση γίνεται εμπόρευμα, κάτι που χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη κοινωνία, τότε φυσικά αυτό ενδεχομένως να προκαλεί προβλήματα».

Αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες πολιτικής, αλλά είπε ότι η επιτροπή μελετά πώς τα κράτη μέλη έχουν επιδιώξει να εξαλείψουν ή να μειώσουν αυτό το πρόβλημα, όπως οι απαιτήσεις προς τους κατασκευαστές να οικοδομήσουν ένα ποσοστό προσιτών κατοικιών.

Η επιτροπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει κάποιες ριζοσπαστικές ιδέες να αξιοποιήσει, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε δοκιμασία το δίκαιο της ΕΕ. Η Ισπανία σχεδιάζει έναν φόρο 100% στην αξία των ακινήτων που αγοράζονται από κατοίκους εκτός ΕΕ, ενώ οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές θέλουν η επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αγορών ακινήτων από το εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε ο Γιόργκενσεν, εξετάζει επίσης τρόπους για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ενοικιαστών, καθώς και για τη χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις να επιδοτούν ή να χορηγούν φορολογικές ελαφρύνσεις σε εταιρείες στέγασης.

Η φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της επιτροπής, δημιούργησε το πόστο για την στέγαση το 2024 για να βοηθήσει στην εξασφάλιση των ψήφων των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήταν απαραίτητες για να της εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία.