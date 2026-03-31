H Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα μέλη της να προετοιμαστούν για μια «παρατεταμένη διαταραχή» στις αγορές ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, έγραψε ότι οι κυβερνήσεις «ενθαρρύνονται να κάνουν έγκαιρες προετοιμασίες ενόψει μιας πιθανώς παρατεταμένης διαταραχής».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα δείχνει ότι η ήπειρος είναι πολύ εκτεθειμένη στον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί περισσότερο από 70% από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ωστόσο, σημειώνεται πως οι προμήθειες αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ δεν έχουν πληγεί άμεσα παρά το κλείσιμο της βασικής ναυτιλιακής οδού των Στενών του Ορμούζ. Ο Γιόργκενσεν, όμως δήλωσε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη βραχυπρόθεσμα.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη μέτρων που θα αύξαναν την κατανάλωση καυσίμων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που χειρίζονται αυτά τα προϊόντα.

«Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναβάλουν οποιαδήποτε μη επείγουσα συντήρηση διυλιστηρίου», γράφει στο τέλος της επιστολής του ο Γιόργκεσεν.