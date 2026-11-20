Κτήρια πρεσβειών χωρών-μελών της ΕΕ και μη υπέστησαν ζημιές σε αεροπορικές επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η κ. Κάλας στηλίτευσε ειδικά το γεγονός ότι οι επιθέσεις έγιναν καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα. «Καθώς ο Πούτιν περπατούσε στο κόκκινο χαλί στη Σεντζέν, ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν το Κίεβο και προκάλεσαν ζημιές σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές πρεσβείες», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας μέσω X.

Σε αντίδραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τον αντιπρόσωπο της Ρωσίας στις Βρυξέλλες για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, συνέχισε.

«Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Η περιφρόνηση της Ρωσίας για αυτό επιδεικνύεται κάθε μέρα», έκρινε η κ. Κάλας, η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας.

Υποσχέθηκε πως οι Βρυξέλλες θα αυξήσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και την πίεση στη Ρωσία για να «τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

As Putin walked the red carpet in Shenzhen, Russian strikes hit Kyiv and damage several European and non-European embassies. Diplomatic premises are protected under international law. Russia’s contempt for it is on display every day. In response, we will summon Russia’s envoy to the EU over today’s strikes. We will further increase assistance to Ukraine and pressure on Russia to end its war. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 19, 2026

Στα κτήρια πρεσβειών που υπέστησαν ζημιές συγκαταλέγονται αυτά της Αυστρίας και της Ολλανδίας.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε σοκαρισμένος και χαρακτήρισε «απόλυτα απαράδεκτα» τα ρωσικά πλήγματα. Διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί του προσωπικού, εκφράζοντας ανακούφιση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Τομ Μπέρεντσεν, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «βλήμα» που κατέπεσε «πίσω» από την πρεσβεία, προκαλώντας φθορές στο κτίριο, πάντως το διπλωματικό προσωπικό να τραυματιστεί. Πρόσθεσε πως διενεργείται έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη.