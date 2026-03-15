Τα βλέμματα της Δύσης θα είναι στραμμένα αύριο Δευτέρα (16/3), στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, όπου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν μια πιθανή διεύρυνση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα και με τους Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο που γνωρίζει τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ-ΟΗΕ για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης «φαίνεται πιο πιθανή» από το να προσεγγίσουν οι χώρες της ΕΕ το Ιράν σε διμερές επίπεδο, αναφέρει το δημοσίευμα των FT, παραθέτοντας τα λόγια του αξιωματούχου.