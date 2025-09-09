Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπός της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί – δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», συμπλήρωσε.