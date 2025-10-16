Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία σήμερα η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινoβουλίου.

Σύμφωνα με το κείμενο που υιοθετήθηκε στην επιτροπή — με 32 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 9 αποχές — οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι κανένα παιδί κάτω των 13 ετών δεν θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης · η χρήση θα επιτρέπεται μετά τα 16 έτη μόνο με συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν απαγόρευση των αλγορίθμων που προωθούν κατά προτίμηση δημοφιλή ή εθιστικό περιεχόμενο για ανηλίκους, την απενεργοποίηση χαρακτηριστικών όπως το αυτόματο «σκρόλ» (autoplay, infinite scroll) και την απαγόρευση μηχανισμών τύπου «loot boxes» στα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά.

Η πρόταση πηγάζει από την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο, εθισμό, διαδικτυακή χειραγώγηση, εκβιασμούς και εκμετάλλευση της προσωπικής τους πληροφορίας.

Προβληματισμοί και αντιρρήσεις

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απλή απαγόρευση δεν αρκεί για να καταστήσει το διαδίκτυο πιο ασφαλές για τα παιδιά — απαιτούνται παράλληλα μέτρα, όπως «ασφαλής σχεδίαση» (safety by design), περιορισμοί στα αλγοριθμικά συστήματα, διαφανείς μηχανισμοί ελέγχου και πιο αυστηρή εποπτεία των πλατφορμών.

Η εφαρμογή επαληθεύσεων ηλικίας εγείρει προκλήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής λογοκρισίας ή κατάχρησης της εξουσίας από πλατφόρμες ή ρυθμιστικές αρχές, ειδικά σε θέματα που αφορούν τον δημόσιο διάλογο και την έκφραση.

Ορισμένα κράτη-μέλη διαφωνούν ως προς το εφαρμόσιμο όριο — κατά τη διάρκεια συνόδων, η Δανία πρότεινε ψηφιακή πλειοψηφία στα 15 έτη· πάντως, στις πρόσφατες δηλώσεις, μόνο δύο κράτη (Εσθονία και Βέλγιο) αρνήθηκαν να υπογράψουν την σχετική διακήρυξη στο Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό εφαρμογών για ανηλίκους.

Συνολικά, η κίνηση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου αντανακλά την πίεση που δέχεται η ΕΕ να ενσαρκώσει στην πράξη υψηλότερα πρότυπα προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό πεδίο. Το πώς θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο — και πόσο ευρύ ή περιοριστικό θα είναι — θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις στην Ολομέλεια, τη στάση των κρατών-μελών και τις τεχνικές λύσεις που θα επιλεγούν για την επαλήθευση ηλικίας με σεβασμό στα δικαιώματα και το ιδιωτικό απόρρητο.

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μια από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από: Electronic Frontier Foundation , EU Perspectives, ΑΠΕ-ΜΠΕ