Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ακύρωση της απαλλαγής από τους τελωνειακούς δασμούς που, βάσει της συμφωνίας σύνδεσης, ισχύει για το 37% των ισραηλινών αγαθών που εξάγονται στην ΕΕ, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Euronews.

«Είναι λοιπόν ένα σημαντικό ποσό, και όσον αφορά την προτιμησιακή μεταχείριση, το 37% αυτού του εμπορίου είναι στην πραγματικότητα προτιμησιακό», δήλωσε η Κάλλας. «Επομένως, αυτή η κίνηση σίγουρα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ».

Η Κάλλας δήλωσε ότι εάν οι χώρες που μπλοκάρουν τα μέτρα δεν συμφωνήσουν με το σχέδιο, τις προτρέπει να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση, ειδικά εάν παραδεχτούν ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι «απαράδεκτη».

«Θα περάσει αυτή η πρόταση; Είχαμε πολύ εντατικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με αυτό», δήλωσε η Κάλλας για το μπλοκάρισμα σε επίπεδο ΕΕ.

«Η ερώτησή μου προς όλους τους συναδέλφους, επειδή δεν αφορά μόνο τη Γερμανία: αν συμφωνείτε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, καταστροφική και απαράδεκτη, τότε το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε γι’ αυτό;» είπε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Αν δεν σας αρέσουν αυτές οι προτάσεις, ποια μέτρα μπορείτε να υποστηρίξετε; Προσφέρετε μια εναλλακτική λύση», κατέληξε η Κάλλας.

Η Κάλλας επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το ζήτημα αφορά την επαναφορά των τελωνειακών δασμών σε αυτά τα αγαθά.

Σήμερα, η εκπρόσωπος της ΕΚ, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη θα εγκρίνει μια δέσμη μέτρων κατά του Ισραήλ που πρότεινε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής μιας σειράς εμπορικών συμφωνιών.

Έκθεση για τη Γενοκτονία στη Γάζα

Την Τρίτη, η ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ για τα γεγονότα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έκρινε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η επιτροπή, το Τελ Αβίβ δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες διαβίωσης με σκοπό την σωματική καταστροφή των Παλαιστινίων ως ομάδας και έλαβε μέτρα για να εμποδίσει τους κατοίκους της Γάζας να αποκτήσουν παιδιά.

Σύμφωνα με την επιτροπή, το Ισραήλ διέπραξε τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται στη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος. Έτσι, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατηγορούνται για τη δολοφονία Παλαιστινίων, την επιβολή πλήρους πολιορκίας, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την καταστροφή των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης, τη διάπραξη σεξουαλικής και έμφυλης βίας, την επίθεση σε παιδιά, και την επίθεση σε θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους.

Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησε τη γενοκτονία και φέρει την ευθύνη για την αδυναμία της να την αποτρέψει, τόνισε η επιτροπή του ΟΗΕ.

Με τη σειρά του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι το έγγραφο βασιζόταν σε «ψέματα της Χαμάς», ζητώντας μάλιστα τη διάλυση της διεθνούς επιτροπής.

Η κατάσταση στη Γάζα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Γάζας, ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει ξεπεράσει τις 64.000, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άμαχοι.

Ταυτόχρονα, όπως δήλωσε η ειδική εισηγήτρια του οργανισμού για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στον θύλακα θα μπορούσε να φτάσει τις 680.000.

Ο υπουργός Οικονομίας της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, Μοχάμεντ αλ- Αμούρ, δήλωσε στο RIA Novosti ότι οι ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας έχουν οδηγήσει στην ολοσχερή καταστροφή του 85% των πολιτικών υποδομών.

Επιπλέον, ο πληθυσμός του θύλακα αντιμετωπίζει πείνα, καθώς το Τελ Αβίβ έχει αυστηροποιήσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας τους τελευταίους μήνες, εμποδίζοντας την παράδοση απαραίτητων τροφίμων και φαρμάκων. Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε θύματα υποσιτισμού.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση καταστροφικού λιμού, για πρώτη φορά στην υψηλότερη την πέμπτη φάση, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας. Ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει προηγουμένως τη μέγιστη φάση λιμού μόνο δύο φορές: το 2017 στο Νότιο Σουδάν και το 2011 στη Σομαλία.