Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ότι η ΕΕ αποστέλλει επειγόντως 447 γεννήτριες στην Ουκρανία, προκειμένου να στηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες που ζουν σε συνθήκες παγετού, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Οι γεννήτριες, συνολικής αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, προέρχονται από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ που φιλοξενούνται στην Πολωνία και θα μεταφερθούν άμεσα στην Ουκρανία. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες. Θα διανεμηθούν από το αρμόδιο υπουργείο της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ έχει στείλει σχεδόν 10.000 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας («UCPM»). Ενόψει του φετινού χειμώνα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης τη μετεγκατάσταση ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που δώρισε η Λιθουανία – ένα έργο που αποτελεί τη μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ιστορία του Μηχανισμού – για την αποκατάσταση της κρίσιμης χωρητικότητας του δικτύου της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την ανθρωπιστική ζημία που προκαλούν. «Η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα», τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται, ότι η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια για την προστασία των αμάχων και έχει παραδώσει πάνω από 160.000 τόνους βοήθειας μέσω του UCPM από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Αυτό περιλαμβάνει στερεά καύσιμα, συσκευές θέρμανσης, γεννήτριες και σημεία θέρμανσης έκτακτης ανάγκης. Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν παρασχεθεί στην Ουκρανία για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, δήλωσε σχετικά: «Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας στερούν σκόπιμα από τους πολίτες τη θέρμανση, το φως και βασικές υπηρεσίες, εν μέσω σκληρού χειμώνα και έχουν σκοπό να λυγίσουν το σθένος των Ουκρανών. Θα αποτύχουν. Η Ευρώπη απαντά με πράξεις, όχι με λόγια. Η νέα αποστολή γεννητριών είναι ήδη καθ’ οδόν και θα προστεθούν σε πάνω από 9.500 γεννήτριες που έχουν ήδη παραδοθεί από την ΕΕ για την παροχή ενέργειας».