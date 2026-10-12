Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου. «Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Η ΕΕ παραμένει ενωμένη και ακλόνητη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και σε όλες τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να κλιμακώνει την κατάσταση, εντείνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία, καθώς και τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον κρατών-μελών της ΕΕ. «Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο», τόνισε, αναφερόμενος στην απόφαση των κρατών-μελών να εγκρίνουν σχεδόν 1.600 νέες καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο το στρατιωτικοβιομηχανικό της σύμπλεγμα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επέκταση του καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι ενέργειες της Ρωσίας δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότητά μας. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση, έως ότου η Ρωσία προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αποδείξει ότι δεσμεύεται πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο», κατέληξε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.