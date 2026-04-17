Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συντονίσει την αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών εάν συνεχιστεί η διαταραχή στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στο Reuters, παρά το γεγονός ότι το Ιράν άνοιξε προσωρινά την κεντρική πλωτή οδό.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για ακυρώσεις πτήσεων, καθηλωμένα αεροσκάφη και διαταραχές στα ταξίδια των καλοκαιρινών διακοπών, εκτός εάν σύντομα υπάρξουν σημεία συμφόρησης στην τροφοδοσία καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή που συνδέονται με την χαλάρωση του πολέμου στο Ιράν.

Το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ για εμπορική ναυτιλία μετά από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ θα παραμείνει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd αναφέρει ότι θα αποφύγει τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, ενώ αξιολογεί την ανακοίνωση του Ιράν.

«Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ προς το παρόν. Ωστόσο, προετοιμαζόμαστε για πιθανές ελλείψεις εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών», αναφέρει ο εκπρόσωπος της ΕΕ σε δήλωσή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι το μπλοκ θα μπορούσε να αποδεσμεύσει αποθέματα εάν το στενό παραμείνει διαταραγμένο.

«Εάν η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί, η ΕΕ θα προετοιμαστεί να ξεκινήσει μια πιθανή συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων αεριωθούμενων».

Ο εκπρόσωπος προσθέτει ότι η ανακοίνωση του Ιράν δεν άλλαξε τα τρέχοντα σχέδια και είπε ότι θα είναι πιο σαφές την επόμενη εβδομάδα εάν το στενό παραμένει ανοιχτό.

Τα σχόλια, τα πιο άμεσα της ΕΕ μέχρι στιγμής, ακολουθούν σε συνέχεια μιας έκκλησης, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, από το μεγαλύτερο λόμπι αεροπορίας της Γερμανίας, για απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων αεριωθούμενων της Ευρώπης για την υποστήριξη του τομέα.

Η ΕΕ πρόκειται επίσης να ανακοινώσει σχέδια την επόμενη εβδομάδα για τη βελτιστοποίηση της δυναμικότητας των διυλιστηρίων και την αντιμετώπιση μιας επικείμενης κρίσης εφοδιασμού με καύσιμα αεριωθούμενων, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη.