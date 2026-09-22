Ύστερα από διαπραγμάτευση, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Η απόφαση προβλέπει την παράταση των περιοριστικών μέτρων για περίπου 3.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα επόμενα τρία χρόνια. Το τίμημα του συμβιβασμού, ωστόσο, ήταν η διαγραφή των Ρώσων δισεκατομμυριούχων Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν από τη «μαύρη λίστα» της ΕΕ.

Το παρασκήνιο του συμβιβασμού

Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από έντονες πιέσεις, καθώς για την έγκριση των κυρώσεων, οι οποίες στο παρελθόν ανανεώνονταν ανά εξάμηνο, απαιτείται ομοφωνία. Το διπλωματικό θρίλερ ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν η Γαλλία αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους εταίρους ζητώντας την εξαίρεση του Ρωσο-Ουζμπέκου ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ακολούθησε το Λουξεμβούργο, το οποίο αξίωσε την ίδια μεταχείριση για τον Μιχαήλ Φρίντμαν, με προφανή αιτία την αγωγή-μαμούθ, ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που έχει καταθέσει ο μεγιστάνας εναντίον του δουκάτου. Στο πλαίσιο αυτής της ασυνήθιστα τεταμένης διαδικασίας, η Λετονία ήταν η τελευταία χώρα που ήρε τις ενστάσεις της, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τελικό συμβιβασμό.

Οργή στο Κίεβο

Η ευρωπαϊκή υπαναχώρηση προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Άντριι Σιμπίχα, προανήγγειλε διπλωματική αντεπίθεση, τονίζοντας ότι θα παροτρύνει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να επιβάλουν εθνικές κυρώσεις στους δύο ολιγάρχες.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας καταδίκασε τη στάση των Βρυξελλών: «Η απόφαση να διαγράψουν από τον κατάλογο τον Ουσμάνοφ και τον Φρίντμαν είναι επαίσχυντη και αδικαιολόγητη».

Ο κ. Σιμπίχα στηλίτευσε το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η κίνηση, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η Μόσχα πανηγυρίζει επειδή πήρε αυτό που ήθελε: μια αίσθηση ατιμωρησίας, την ταπείνωση της ΕΕ και τη διχόνοια μεταξύ των Ευρωπαίων».