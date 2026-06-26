Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι influencers θα μπορούν να βιντεοσκοπούν περιεχόμενο καθον χρόνο οι κορυφαίοι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες – εφόσον δεν αμφισβητούν τις αξίες του μπλοκ. Αυτό προκύπτει από τις οδηγίες που έστειλε το Συμβούλιο της ΕΕ στις εθνικές κυβερνήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το POLITICO ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το Συμβούλιο σχεδιάζει να προσκαλέσει influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να καλύψουν τις συνόδους κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και ορισμένες υπουργικές συναντήσεις, ξεκινώντας από τον Ιούλιο.

Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιοι YouTubers και TikTokers θα πρέπει να παραστούν, αλλά οι οδηγίες του Συμβουλίου αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να επιλέγουν κανέναν που έχει «δημοσιεύσει απόψεις κατά των αξιών της ΕΕ», ανέφερε η οδηγία. Οι δημιουργοί περιεχομένου δεν θα πρέπει επίσης να έχουν καμία «σημαντική ή μακροχρόνια εμπορική συνεργασία», για να αποφύγουν τις σχέσεις με μεγάλα εμπορικά σήματα, συνεχίζει η οδηγία. Οι influencers δεν θα πληρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν μπορούν να επιδιώκουν πολιτικό ρόλο ή να κατέχουν ήδη έναν, πράγμα που σημαίνει ότι ο Κύπριος influencer που έγινε ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου δεν θα μπορέσει να λάβει την απαιτούμενη διαπίστευση.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επιλέγουν influencers των οποίων οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης έχουν «σημαντικό κοινό» σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας τους και οι οποίοι έχουν ιστορικό δημιουργίας περιεχομένου σχετικά με την πολιτική, και συγκεκριμένα την ΕΕ, αναφέρει η οδηγία.

Για να προχωρήσει το σχέδιο θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη των χωρών – μελών, ωστόσο, ένας διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε στο POLITICO ότι οι οδηγίες έχουν την υποστήριξή του, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η παρουσία αυτών των δημιουργών περιεχομένου επί τόπου κατά τη διάρκεια των ημερών του Συμβουλίου. Τι είδους πρόσβαση τους παρέχεται; Τι είδους περιεχόμενο μπορούν να δημιουργήσουν;» Στον διπλωμάτη δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα.

Η πρόσβαση στη βιντεοσκόπηση εντός του κτιρίου του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες προορίζεται συνήθως για διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Το σχέδιο έχει δεχθεί αντιδράσεις από μια ένωση δημοσιογράφων, η οποία εξέφρασε ανησυχίες ότι η παρουσία δημιουργών περιεχομένου θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. «Τα κλικ, οι προβολές και οι εμφανίσεις είναι εξαιρετικά στο TikTok και το Instagram. Όμως το βασικό γεγονός παραμένει: οι influencers σε συνεντεύξεις Τύπου και σε συνόδους κορυφής δεν θα χρειάζεται να αποκαλύπτουν ποιος τους πληρώνει», ανεφερε η Διεθνής Ένωση Τύπου, η οποία εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σε δήλωση της μετά την ανακοίνωση του προγράμματος τον Μάιο. «Αντίθετα, οι δημοσιογράφοι που είναι διαπιστευμένοι από την ΕΕ δεν αναμένεται να δέχονται πληρωμή σε αντάλλαγμα για τη συγγραφή ωραίων ιστοριών. Αυτό ονομάζεται – κατά κάποιο τρόπο – δημοσιογραφική ηθική».

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι οι influencers θα «συνοδεύονται ανά πάσα στιγμή και δεν θα αντιμετωπίζονται ως μέσα ενημέρωσης, ακόμη και όταν πρόκειται για διαπίστευση ή πρόσβαση σε ευκαιρίες στα μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: POLITICO