Πανικός επικράτησε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, λόγω πυροβολισμών που σημειώθηκαν στην παραλία της Ντέιτονα.

Οι δυνατοί κρότοι τρόμαξαν το πλήθος πολιτών και τουριστών που απολάμβαναν το πρωινό τους με θέα τον ωκεανό. Ο κόσμος ξεκίνησε να τρέχει πανικόβλητος, αναζητώντας ασφαλές μέρος για να κρυφτεί.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς που έχουν ακουστεί στην παραλία Ντεϊτόνα, σύμφωνα με το WFTV9. Σε ένα από τα τρομακτικά βίντεο που τραβήχτηκαν από ένα μπαλκόνι ξενοδοχείου, καταγράφηκε η στιγμή με εκατοντάδες λουόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Ψεύτικοι ήταν οι πυροβολισμοί – Το περιστατικό υποκίνηθηκε από influencers

«Δεν υπήρξαν κανενός είδους πυροβολισμοί στην παραλία», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Βολούσια, Μάικ Τσίτγουντ, τη Δευτέρα, αφότου βίντεο που έδειχνε εκατοντάδες τρομοκρατημένους λουόμενους να εγκαταλείπουν την παραλία για να σώσουν τη ζωή τους, έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Συνέχισε, λέγοντας: «Αυτό το περιστατικό, σαφώς, υποκινήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε εκτός από αυτά που ήδη κάναμε».

Υπονοείται, λοιπόν, από τον σερίφη της κομητείας Βολούσια, ότι το περιστατικό προκλήθηκε για να δημιουργήσει εντυπώσεις από influencers στα κοινωνικά δίκτυα και ήταν ψεύτικο.

Περισσότερες από 80 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην παραλία το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένων έξι ατόμων που τους κατασχέθηκαν όπλα.

Ο Τσίτγουντ είπε ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στην παραλία, συνελήφθησαν μετά τους πυροβολισμούς και σημείωσε πως ήταν «απόλυτα ευγενικοί και καταλάβαιναν γιατί συλλαμβάνονταν».

Πηγή: New York Post