Το 2010, όταν τα social media βρίσκονταν στο αρχικό στάδιο της εξάπλωσής τους, ένα από τα πρώτα βίντεο του είδους του που έγινε παγκοσμίως viral ήταν αυτό της Mary Bale και της… γάτας.

Σε αυτό, μια εντελώς συνηθισμένη γυναίκα, η Mary Bale, φαινόταν να περπατά σε έναν εντελώς συνηθισμένο δρόμο, όταν συνάντησε μια γάτα. Η γάτα, προφανώς φιλική και αναζητώντας προσοχή, πηδάει από το πεζοδρόμιο σε έναν τοίχο κήπου για να πλησιάσει.

Η Bale χαϊδεύει τη γάτα μερικές φορές ενώ κοιτάζει γύρω της, και ξαφνικά την αρπάζει από το σβέρκο. Στη συνέχεια, με εντυπωσιακή δεξιοτεχνία, ανοίγει το καπάκι ενός κάδου απορριμμάτων, πετάει τη γάτα μέσα, κλείνει τον κάδο και συνεχίζει να περπατά σαν να μη συνέβη τίποτα.

Όμως κάτι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή: η 45χρονη τότε Bale, ανύπαντρη τραπεζική υπάλληλος, είχε αλλάξει τη ζωή της για πάντα.

Η Daily Mail σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι Bale δεν συνήλθε ποτέ από τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε η ανεξήγητη πράξη της, η οποία συζητήθηκε τόσο πολύ, ώστε είναι ακόμα γνωστή σε όλο τον κόσμο ως η «Κυρία του Κάδου με τη Γάτα».

Αν και εξακολουθεί να ζει στην ίδια γειτονιά του Κόβεντρι, έχει μετατραπεί σε ερημίτη, σε τέτοιο βαθμό που πολλοί νέοι γείτονες δεν έχουν ιδέα ότι μένουν δίπλα σε κάποια που, το 2010, ήταν μια διεθνής παρίας και μνημονεύεται ακόμα ως τέτοια.

Η επιστροφή της Daily Mail στην υπόθεση αυτή μετά από 16 χρόνια προκλήθηκε όταν της γνωστοποιήθηκε ότι η γάτα που πέταξε στα σκουπίδια, η Λόλα, έζησε μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή, ανεπηρέαστη από όσα της συνέβησαν εκείνη την ημέρα, και πέθανε από γηρατειά πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Όμως η ζωή της Μαίρη Μπέιλ δεν υπήρξε ποτέ ξανά η ίδια.

Αρχικά, η ίδια εμφανίστηκε αμετανόητη, λέγοντας ότι «δεν της άξιζε να τη μισούν» για μια στιγμή τρέλας, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο κόσμος υπερβάλλει.

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αναστατωθεί όλοι τόσο πολύ. Μια γάτα είναι, στο κάτω κάτω», είχε πει. «Επέστρεφα στο σπίτι από τη δουλειά και είδα αυτή τη γάτα να τριγυρνάει μπροστά μου. Έπαιζα μαζί της, τη χάιδευα και την άκουγα να γουργουρίζει καθώς στεκόταν στον τοίχο ενός κήπου. Ήταν πολύ φιλική».

«Δεν ξέρω τι μου ήρθε, αλλά ξαφνικά σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα να την βάλω μέσα στον κάδο, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς δίπλα μου. Το έκανα για αστείο, επειδή πίστευα ότι θα είχε φάση. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα παγιδευόταν. Περίμενα ότι θα κατάφερνε να ξεγλιστρήσει και να βγει μόνη της από τον κάδο».

Η Bale είχε προσθέσει: «Ο κόσμος δίνει υπερβολική διάσταση στα πράγματα. Δεν έχω ιδιαίτερα αισθήματα για τις γάτες, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Η ίδια δεν έχω κατοικίδια, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα με όσους έχουν».

«Το να σκέφτομαι ότι αυτό το βίντεο το βλέπουν σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτο. Είμαι ένας πολύ κλειστός άνθρωπος και δεν θέλω να στεναχωρήσω κανένα μέλος της οικογένειάς μου. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν οι συγγενείς μου, αλλά για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όλοι υπερβάλλουν λίγο».

«Εντάξει, δεν έπρεπε να το έχω κάνει, αλλά στο κάτω κάτω της γραφής, μια γάτα είναι. Δεν νομίζω ότι αξίζω να με μισούν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ήταν απλώς μια τρέλα του δευτερολέπτου».

Καθώς όμως η οργή του κοινού φούντωνε και δημιουργήθηκε μια ομάδα στο Facebook που ζητούσε τον θάνατό της, η Bale δήλωσε «βαθύτατα μετανιωμένη» για μια «εσφαλμένη κρίση του δευτερολέπτου».

Σε γραπτή δήλωσή της ανέφερε: «Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και τη στενοχώρια που προκάλεσαν οι πράξεις μου».

«Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί το έκανα αυτό, είναι κάτι που δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου ως χαρακτήρα και σίγουρα δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω καμία στενοχώρια στη Λόλα ή στους ιδιοκτήτες της».

«Ήταν μια εσφαλμένη κρίση του δευτερολέπτου, η οποία ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο».

«Θέλω να επαναλάβω ότι λυπάμαι βαθύτατα για τις πράξεις μου και επιθυμώ να επιλυθεί αυτό το ζήτημα προς ικανοποίηση όλων το συντομότερο δυνατό».