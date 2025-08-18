Η ενδυμασία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού για ακόμα μια φορά στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο ίδιος δημοσιογράφος με τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο Ζελένσκι ρωτήθηκε για το κοστούμι του από τον Μπράιαν Γκλεν, τον δημοσιογράφο από το συντηρητικό μέσο ενημέρωσης «Real America’s Voice», που είχε σχολιάσει την ενδυμασία του πριν από την έντονη ανταλλαγή απόψεων στο Οβάλ Γραφείο πριν μερικούς μήνες.

Αυτή τη φορά, ο Ουκρανός πρόεδρος – ντυμένος με ένα σκούρο κοστούμι αντί για τη συνηθισμένη στρατιωτική του ενδυμασία – ήρθε προετοιμασμένος.

«Φοράς το ίδιο κοστούμι με την τελευταία φορά», είπε ο Ζελένσκι στον Γκλεν, προκαλώντας το γέλιο των δημοσιογράφων και των υπαλλήλων που είχαν συγκεντρωθεί στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι του πάει το επίσημο ένδυμα.