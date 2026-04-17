Καθώς έφθασαν τα μεσάνυχτα με την αλλαγή της ημερολογιακής μέρας από Πέμπτη (16/4) προς Παρασκευή (17/4) , η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τέθηκε πλέον επίσημα σε ισχύ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κάτοικοι στη Βηρυτό βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν για την έναρξη της εκεχειρίας, πυροβολώντας στον αέρα. Παράλληλα όλος ο ορίζοντας της Βηρυτού φωτίστηκε από πυροτεχνήματα και εορταστικούς πυροβολισμούς.

🚨 ÚLTIMA HORA: Masivos disparos en Beirut durante celebraciones por el alto el fuego, atribuidos a simpatizantes de Hezbolá. pic.twitter.com/VkMZRzbxYM — Isaac (@isaacrrr7) April 16, 2026

Ο IDF έπληξε περισσότερους από 380 στόχους της Χεζμπολάχ το τελευταίο 24ωρο

Σειρήνες ήχησαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα σε βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκεχειρίας, εκτοξεύοντας ομοβροντία πέντε ρουκετών προς την περιοχή της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν και μία έπεσε σε ανοιχτό χώρο.

Ο IDF αναφέρει ότι το τελευταίο 24ωρο έπληξε περισσότερους από 380 στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν μαχητές της Χεζμπολάχ, κέντρα διοίκησης και αρκετοί εκτοξευτές ρουκετών που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο IDF τονίζει ότι παραμένει «σε υψηλή επιφυλακή και θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας».

צה”ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-380 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: הותקפו משגרים, מפקדות ומחבלים מארגון הטרור חיזבאללה צה”ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-380 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במטרה לסייע לפעילות הכוחות הקרקעיים הפועלים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו:… pic.twitter.com/HthIWy4kHE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2026

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία.

Η εκεχειρία αναμένεται να διαρκέσει αρχικά 10 ημέρες, αλλά οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι θα μπορούσε να παραταθεί.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα δημιουργήσει την ευκαιρία για μια «ιστορική ειρηνευτική συμφωνία» με τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ συμφώνησε να τηρήσει την εκεχειρία, απαιτώντας όμως να περιλαμβάνει «πλήρη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια» και «καμία ελευθερία κίνησης για τις ισραηλινές δυνάμεις».

Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν σε μια «ζώνη ασφαλείας» βάθους 10 χλμ. (6,2 μιλίων) στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου – κάτι που αντιβαίνει στο αίτημα της Χεζμπολάχ για την απόσυρσή τους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δηλώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η λιβανέζικη κυβέρνηση πρέπει να λάβει «ουσιαστικά μέτρα» για να αποτρέψει επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Προσθέτει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν την «αποκλειστική ευθύνη» για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα της χώρας.

Καθοριστικός ο ρόλος του Βανς στην κατάπαυση του πυρός

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διαδραμάτισε ρόλο στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στο CNN. Ο Βανς «πίεζε τους Ισραηλινούς για ημέρες να είναι πιο προσεκτικοί στον Λίβανο», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος θεωρούσε πως ο τερματισμός των απωλειών ζωών στον Λίβανο θα μπορούσε να αποκλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις. Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βανς συμφώνησαν ότι το Ισραήλ έπρεπε να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Στη συνέχεια, το πρωί της επόμενης ημέρας, ο Τραμπ, ο Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησαν με τον πρόεδρο του Λιβάνου για να επιβεβαιώσουν την κατάπαυση του πυρός, ενώ ακολούθησε επικοινωνία και με την ισραηλινή πλευρά.