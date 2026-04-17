Καθώς έφθασαν τα μεσάνυχτα με την αλλαγή της ημερολογιακής μέρας από Πέμπτη (16/4) προς Παρασκευή (17/4) , η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τέθηκε πλέον επίσημα σε ισχύ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Κάτοικοι στη Βηρυτό βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν για την έναρξη της εκεχειρίας, πυροβολώντας στον αέρα. Παράλληλα όλος ο ορίζοντας της Βηρυτού φωτίστηκε από πυροτεχνήματα και εορταστικούς πυροβολισμούς.
Masivos disparos en Beirut durante celebraciones por el alto el fuego, atribuidos a simpatizantes de Hezbolá.
Ο IDF έπληξε περισσότερους από 380 στόχους της Χεζμπολάχ το τελευταίο 24ωρο
Σειρήνες ήχησαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα σε βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκεχειρίας, εκτοξεύοντας ομοβροντία πέντε ρουκετών προς την περιοχή της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν και μία έπεσε σε ανοιχτό χώρο.
Ο IDF αναφέρει ότι το τελευταίο 24ωρο έπληξε περισσότερους από 380 στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.
Στους στόχους περιλαμβάνονταν μαχητές της Χεζμπολάχ, κέντρα διοίκησης και αρκετοί εκτοξευτές ρουκετών που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο IDF τονίζει ότι παραμένει «σε υψηλή επιφυλακή και θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας».
צה”ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-380 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: הותקפו משגרים, מפקדות ומחבלים מארגון הטרור חיזבאללה
צה”ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-380 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במטרה לסייע לפעילות הכוחות הקרקעיים הפועלים בדרום לבנון.
בין התשתיות שהותקפו:…
Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία.
- Η εκεχειρία αναμένεται να διαρκέσει αρχικά 10 ημέρες, αλλά οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι θα μπορούσε να παραταθεί.
- Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα δημιουργήσει την ευκαιρία για μια «ιστορική ειρηνευτική συμφωνία» με τον Λίβανο.
- Η Χεζμπολάχ συμφώνησε να τηρήσει την εκεχειρία, απαιτώντας όμως να περιλαμβάνει «πλήρη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια» και «καμία ελευθερία κίνησης για τις ισραηλινές δυνάμεις».
- Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν σε μια «ζώνη ασφαλείας» βάθους 10 χλμ. (6,2 μιλίων) στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου – κάτι που αντιβαίνει στο αίτημα της Χεζμπολάχ για την απόσυρσή τους.
- Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δηλώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η λιβανέζικη κυβέρνηση πρέπει να λάβει «ουσιαστικά μέτρα» για να αποτρέψει επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.
- Προσθέτει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν την «αποκλειστική ευθύνη» για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα της χώρας.
Καθοριστικός ο ρόλος του Βανς στην κατάπαυση του πυρός
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διαδραμάτισε ρόλο στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στο CNN.
Ο Βανς «πίεζε τους Ισραηλινούς για ημέρες να είναι πιο προσεκτικοί στον Λίβανο», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος θεωρούσε πως ο τερματισμός των απωλειών ζωών στον Λίβανο θα μπορούσε να αποκλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις.
Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βανς συμφώνησαν ότι το Ισραήλ έπρεπε να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Στη συνέχεια, το πρωί της επόμενης ημέρας, ο Τραμπ, ο Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησαν με τον πρόεδρο του Λιβάνου για να επιβεβαιώσουν την κατάπαυση του πυρός, ενώ ακολούθησε επικοινωνία και με την ισραηλινή πλευρά.
Ιορδανία και ΗΑΕ χαιρετίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου
Το Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων της Ιορδανίας χαιρέτισε την ανακοίνωση εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, επαινώντας τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και άλλους αξιωματούχους για τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο επανέλαβε την «αταλάντευτη υποστήριξή» του προς το λιβανικό κράτος στην άσκηση κυριαρχίας σε όλη την επικράτειά του, στη διασφάλιση ότι τα όπλα παραμένουν αποκλειστικά στα χέρια του κράτους και στην επανενεργοποίηση των εθνικών του θεσμών.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης χαιρέτισαν τη συμφωνία εκεχειρίας, επαινώντας τις διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν στη σημαντική αυτή εξέλιξη.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε ότι ελπίζει πως η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει ένα θετικό βήμα προς τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για περιφερειακή σταθερότητα και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης του διεθνούς συντονισμού ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.
Καμπανάκι κινδύνου από τους G7 για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία
Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 προειδοποιούν ότι είναι «επείγον» να περιοριστεί το οικονομικό κόστος που προκαλεί μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Η σχετική τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης των υπουργών με τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών στην Ουάσιγκτον, όπου εξετάστηκαν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη της G7 τόνισαν την «επιτακτική ανάγκη για μετάβαση προς μια διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικών αναταράξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
IDF: Επείγουσα ανακοίνωση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στο νότιο Λίβανο μετά την εκεχειρία και προτρέπει τους κατοίκους του Λιβάνου να μην μετακινηθούν νότια του ποταμού Λιτάνι.
«Με την είσοδο της εκεχειρίας σε φάση εφαρμογής, ο Στρατός του Ισραήλ συνεχίζει την ανάπτυξή του στις θέσεις του στο νότιο Λίβανο απέναντι στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.
Προς διασφάλιση της ασφάλειάς σας και της ασφάλειας των μελών των οικογενειών σας – μέχρι νέας ενημέρωσης – σας ζητείται να μην μετακινηθείτε νότια του ποταμού Λιτάνι», αναφέρει η ανακοίνωση του IDF.
#عاجل ‼️رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان
⭕️مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه في جنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لحزب الله
⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم – وحتى إشعار آخر – يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر…
Λίβανος: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες καλεί «όλα τα μέρη» να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.
«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».
«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.
Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Η γραπτή δήλωση του Γκουτέρες
I welcome the announcement of a ceasefire between Israel & Lebanon, and commend the role of the US in facilitating it.
I hope this will pave the way for negotiations towards a long-term solution to the conflict & contribute to ongoing efforts toward a lasting & comprehensive…
«Χαιρετίζω την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και εκφράζω την εκτίμησή μου για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ στη διευκόλυνση της επίτευξής της.
Ελπίζω ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια μακροπρόθεσμη λύση στη σύγκρουση και θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια διαρκή και ολοκληρωμένη ειρήνη στην περιοχή.
Καλώ όλους να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφώνονται πάντοτε με το διεθνές δίκαιο».
Σφοδρά πυρά στον νότιο τομέα της Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός
Ακούστηκαν σφοδρά, συνεχή πυρά στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία τέθηκε επίσημα σε ισχύ πριν από λιγότερο από μία ώρα, το ισραηλινό πυροβολικό συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πόλεις Khiam και Dibbine στον νότιο Λίβανο.
Ο βομβαρδισμός συνοδεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με χρήση πολυβόλων στην περιοχή. Επιπλέον, στη δυτική κοιλάδα της Μπεκάα, το NNA ανέφερε έντονη δραστηριότητα ισραηλινών αεροσκαφών αναγνώρισης πάνω από την περιοχή Ρασάγια και τις δυτικές πλαγιές του Τζαμπάλ αλ-Σέιχ.
Χεζμπολάχ: «Θα σεβαστούμε με προσοχή την εκεχειρία»
Λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις του Ιράν, η Χεζμπολάχ, μέσω αξιωματούχου της, είπε πως θα «σεβαστεί» την εκεχειρία.
«Θα σεβαστούμε την κατάπαυση του πυρός με προσοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρης παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και ότι το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να πραγματοποιήσει δολοφονίες», δήλωσε στο AFP ο Ιμπραήμ Μουσαουί.
Το Κατάρ χαιρετίζει το «πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση» στον Λίβανο
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ χαιρέτισε «την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο και την θεωρεί ένα πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση».
Το υπουργείο ανέφερε ότι είναι «απαραίτητο» να τηρηθούν οι όροι της κατάπαυσης του πυρός, ώστε να διασφαλιστεί η «αποκλιμάκωση και να αποτραπεί η επέκταση της ζώνης έντασης».
Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι το Κατάρ εκφράζει την εκτίμησή του για τις «προσπάθειες διαμεσολάβησης του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες συνέβαλαν στην επίτευξη εκεχειρίας στο Λίβανο».
Ιράν: Ο Γκαλιμπάφ αποδίδει στον εαυτό του τα εύσημα για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ - Χεζμπολάχ
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσπαθεί να αποσπάσει τα εύσημα για την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
«Η κατάπαυση του πυρός δεν ήταν παρά αποτέλεσμα της σταθερότητας της Χεζμπολάχ και της ενότητας του Άξονα της Αντίστασης», δηλώνει ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση στο X.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπάθησαν να παρουσιάσουν την εκεχειρία ως αποτέλεσμα ξεχωριστών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη και οι πακιστανικοί μεσολαβητές επέμειναν ότι η Χεζμπολάχ έπρεπε να καλύπτεται από την εκεχειρία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.
Η Τεχεράνη είχε απειλήσει να ακυρώσει την εκεχειρία της με τις ΗΠΑ εάν δεν σταματούσαν οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου.
«Τηρούμε τον λόγο μας», δηλώνει ο Γκαλιμπάφ.
كما قلتُ ليلة أمس أيضاً، إن وقف إطلاق النار لم يكن إلا نتيجة لصمود حزب الله واتحاد محور المقاومة؛ وسوف نتعامل مع وقف إطلاق النار هذا بحذر، وسنبقى معًا حتى التحقق الكامل للنصر.
أشكر الجهود الوسيطة لدولة باكستان والجنرال عاصم منير لإقرار وقف إطلاق النار هذا.
إنّا على العهد…
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου
Το Ιράν χαιρετίζει την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκτιμώντας πως εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκεχειρίας, διάρκειας δύο εβδομάδων, μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ «χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν», σύμφωνα με το κανάλι του IRNA στην πλατφόρμα Telegram.