Δοκιμάζεται η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή οδηγούνται ξανά σε κλιμάκωση.

Το Μπαχρέιν δέχθηκε εκτεταμένη επίθεση από ιρανικά drones και πυραύλους, με τις αρχές της χώρας να ενεργοποιούν άμεσα τις σειρήνες αεράμυνας και να καλούν τους πολίτες να καταφύγουν επειγόντως σε ασφαλή σημεία.

Αντίστοιχα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή «εχθρικές» επιθέσεις που περιλαμβάνουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή δράση για την αναχαίτιση των απειλών, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή την έκταση της επίθεσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα τους. «Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM.

Νέες απειλές από Τραμπ

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή (…) που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως «εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».