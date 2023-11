Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα ότι η αναγκαστική εκκένωση νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων ασθενών, ειδικά από τη στιγμή που 14 από τα 36 νοσοκομεία δεν λειτουργούν.

Deeply worrisome:

14 out of 36 hospitals and 2 specialty centers in #Gaza are non-functional due to lack of fuel as well as damage, attacks and insecurity.

The hospitals that remain open are overloaded with 40% more patients than they are designed to manage.

@WHO calls for… pic.twitter.com/RdDNydtzwE

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 2, 2023