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Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται οι αρχές της Ρουμανίας, λόγω της δραματικής πτώσης της στάθμης του Δούναβη, εξαιτίας της οποίας ζητήθηκε από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.
Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός αντιδραστήρας στην Τσερναβόντα εξασφάλισε τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας για τουλάχιστον εννέα ακόμη ημέρες, χάρη σε μια επιχείρηση εκτροπής της ροής του ποταμού.
Με την ανατίναξη βράχων στην κοίτη και τη βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με πετρώματα, η στάθμη του νερού γύρω από τις εγκαταστάσεις αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατοστά, διασφαλίζοντας την απαραίτητη τροφοδοσία του συστήματος ψύξης.
Η πτώση της στάθμης των υδάτων είχε ήδη αναγκάσει τις αρχές να θέσουν εκτός λειτουργίας τον δεύτερο αντιδραστήρα του σταθμού, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες καλύπτει το 20% των ενεργειακών αναγκών της Ρουμανίας.
Παράλληλα, προβλήματα προκλήθηκαν και στη γειτονική Ουγγαρία, όπου ανεστάλη η λειτουργία μονάδων του πυρηνικού σταθμού Paks που ψύχεται επίσης από τον Δούναβη.
Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί μετά τις 15 Αυγούστου, καθώς οι επικείμενες βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την εισροή υδάτων και θα ανεβάσουν σταδιακά τη στάθμη του ποταμού.