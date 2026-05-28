Λεκτική επίθεση δέχτηκε η 80χρονη ηθοποιός Έλεν Μίρεν, στο Λονδίνο, από φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο αναρτήθηκε αρχικά από έναν λογαριασμό, με το όνομα Anti-Fascist Action UK, δείχνει τη διάσημη Βρετανίδα ηθοποιό να κάνει αμέριμνη τη βόλτα της σε λονδρέζικο δρόμο, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ. Εκείνη τη στιγμή, ένας άγνωστος άνδρας την πλησιάζει.

Η Μίρεν, θεωρώντας αρχικά πως πρόκειται για κάποιον θαυμαστή της, του χαμογελάει, όμως γρήγορα διαψεύδεται.

Ο άγνωστος άνδρας, ο οποίος μιλούσε με αγγλική προφορά, άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Το όνομά της είναι Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια… Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να επιβιώσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων χάθηκαν».

Στη συνέχεια, ο ακτιβιστής κλιμάκωσε την επίθεσή του χρησιμοποιώντας διάφορους χαρακτηρισμούς: «Είσαι μία σατανική, σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ (απευθυνόμενος στον σύζυγό της) επίσης, άντε γ***ου».

Η Έλεν Μίρεν παρέμεινε σοκαρισμένη και άναυδη από την απρόσμενη επίθεση. Ο σύζυγός της παρενέβη άμεσα, λέγοντας στον άνδρα να «σκάσει», να απομακρυνθεί και να τους αφήσει ήσυχους. Μετά από αυτό, το επεισόδιο έλαβε τέλος.

