Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία στην Ελβετία για το κρίσιμο δημοψήφισμα που αφορά την επιβολή ανώτατου ορίου στον πληθυσμό της χώρας. Την πρόταση έχει καταθέσει το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας, με στόχο να μπει «φρένο» στη μετανάστευση, ώστε οι κάτοικοι να μην ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια μέχρι το έτος 2050.

Αυτή τη στιγμή, ο πληθυσμός της Ελβετίας αγγίζει περίπου τα 9,1 εκατομμύρια. Βάσει του σχεδίου, μόλις ο αριθμός αυτός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της δεκαετίας του 2030, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα περιορισμοί στις διαδικασίες ασύλου και στην οικογενειακή επανένωση.

Εάν αυτά τα βήματα δεν αποδώσουν, η Ελβετία θα υποχρεωθεί να ακυρώσει τη διμερή συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς η πλειονότητα των Ελβετών επιλέγει διαχρονικά την επιστολική ψήφο, τα εκλογικά τμήματα παραμένουν ανοιχτά για ελάχιστες ώρες, κλείνοντας οριστικά στις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα της Κυριακής, 14 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ξεκάθαρο προβάδισμα της πρότασης κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής περιόδου, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων κατέγραψαν σημαντική αλλαγή των ισορροπιών, προειδοποιώντας πλέον για ένα απολύτως αμφίρροπο εκλογικό ντέρμπι.