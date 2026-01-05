Η Ελβετία έχει ‘παγώσει΄ τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά την αιχμαλωσία του Προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.