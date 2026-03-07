Τρια αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν 24 πυραύλους προσγειώθηκάν στο Ηνωμένο Βασίλειο, απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Κιρ Στάρμερ αρχικά είχε αρνηθεί να χορηγήσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν. Τα δεδομένα τώρα άλλαξαν.

Η άφιξη των τεράστιων αεροσκαφών έρχεται μετά τη δήλωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, την Πέμπτη ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «πρόκειται να αυξηθούν δραματικά» και έπειτα από εκείνη του Τραμπ ότι «το μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα».

Όπως φαίνεται το μυστικό όπλο του προέδρου των ΗΠΑ για το «μεγάλο χτύπημα» που είχε αναφέρει πριν από λίγα 24ώρα ήταν αυτά τα αεροσκάφη.

Δείτε βίντεο από το βομβαρδιστικό αεροσκάφος:

Τα B-1 Lancer μήκους 44,5 μέτρων (146 ποδιών) έφτασαν στην RAF Fairford στο Gloucestershire το βράδυ της Παρασκευής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η RAF Fairford, που βρίσκεται στα σύνορα του Gloucestershire και του Wiltshire, έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ στο παρελθόν για τη διεξαγωγή αποστολών βομβαρδισμού μεγάλης εμβέλειας.

Τι είναι το βομβαρδιστικό B-1 Lancer

Αυτά τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη ζυγίζουν 86 τόνους και είναι τα ταχύτερα βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με ταχύτητες άνω των 900 μίλια/ώρα (1.448,4 χλμ./ώρα).

Με το παρατσούκλι «το Κόκαλο», τα B-1 διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ και GPS, κάνοντας αποτελεσματικότερη την προσβολή στόχων.

Ακόμη, διαθέτουν και ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολής, προειδοποιήσεις ραντάρ και σύστημα δολώματος για την προστασία τους από τους εχθρούς.

Ο στρατιωτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού, Τζάστιν Κραμπ, δήλωσε ότι το B1-Lancer είναι «ένα από τα σημαντικότερα βομβαρδιστικά στον κόσμο» και είναι ικανό να μεταφέρει μεγάλα φορτία βομβών για μεγάλες αποστάσεις, γρήγορα, εάν χρειαστεί.