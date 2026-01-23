Τα γυαλιά ηλίου αεροπόρου (τύπου aviator) με τα οποία εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας οδήγησαν τις μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σε άνοδο σχεδόν 28% την Πέμπτη αφού οι φωτογραφίες του προέδρου με αυτή την εμφάνιση έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο όμιλος, στον οποίο ανήκει η γαλλική μάρκα πολυτελών γυαλιών σκελετών οράσεως και ηλίου Henry Jullien, δήλωσε την Τετάρτη ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01 με τιμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 659 ευρώ.

Αυτό “σίγουρα είχε έναν αντίκτυπο ‘γουάου!’ στη μετοχή”, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της iVision Tech Στέφανο Φούλσιρ.

Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.

Μιμίδια (memes), σχόλια και εικασίες σχετικά με την εμφάνιση του Μακρόν κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιες αναφορές στην ταινία του 1986 Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, η οποία έγινε σε κλειστό χώρο, έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Δεν επιβεβαίωσε τη μάρκα των γυαλιών.

Ωστόσο, ο Φούλσιρ δήλωσε ότι μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα γυαλιά Henry Jullien, τα οποία, όπως είπε, είχε στείλει στον Μακρόν το 2024.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters