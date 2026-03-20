Ο Τσακ Νόρις πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 86 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του κινηματογράφου και στους θαυμαστές του παγκοσμίως.

Ο θρυλικός ηθοποιός και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη βιομηχανία του θεάματος, με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του να είναι η συμμετοχή του στην ταινία «Way of the Dragon (1972)», δίπλα στον Μπρους Λι.

Κι αυτό γιατί η περίφημη σκηνή της μάχης τους, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο τον Λι, εκτυλίσσεται στο Κολοσσαίο της Ρώμης και έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου ως μία από τις κορυφαίες αναμετρήσεις όλων των εποχών.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε άδεια για γυρίσματα στο εσωτερικό του μνημείου, η παραγωγή χρησιμοποίησε εξωτερικά πλάνα και ανακατασκεύασε το σκηνικό σε στούντιο στο Χονγκ Κονγκ.

Ο ίδιος ο Νόρις είχε αποκαλύψει ότι μέρος των γυρισμάτων έγινε «παράνομα», καθώς το συνεργείο μπήκε στο Κολοσσαίο ως τουρίστες, κρύβοντας τον εξοπλισμό σε σάκους και έχοντας στη διάθεσή του περίπου μία ώρα πριν τους απομακρύνουν οι φύλακες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρασκήνιο της συμμετοχής του Νόρις.

Όπως έγινε γνωστό, αρχικά δίσταζε να αποδεχθεί τον ρόλο, φοβούμενος ότι η ήττα του στην οθόνη θα επηρέαζε την εικόνα του ως πρωταθλητή. Ωστόσο, ο Μπρους Λι κατάφερε να τον πείσει, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η μάχη θα ήταν ισορροπημένη και θα ανέδειχνε τη δύναμη και των δύο αντιπάλων.

Τα κοντινά πλάνα και το κύριο μέρος της σκηνής γυρίστηκαν τελικά σε στούντιο, όπου η παραγωγή επιχείρησε να αναπαράγει τον φωτισμό και την ατμόσφαιρα του ιστορικού μνημείου.