Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) κάλεσαν σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για οριστικό τερματισμό της σύγκρουσής τους, όπως και για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της δεκαπενθήμερης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ τους.

Οι υπουργοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν σύνοδο μέσω διαδικτύου για να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ζήτησαν επίσης την ασφαλή, ανεμπόδιστη και συνεχή διέλευση πλοίων και αεροσκαφών από τα Στενά του Ορμούζ.