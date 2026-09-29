Η εντυπωσιακή επιχείρηση ανάκτησης του SpaceX Starship 40 (S40) πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στα τέλη Αυγούστου του 2026 στο Christmas Island (Νησί των Χριστουγέννων) στον Ινδικό Ωκεανό.

Το συγκεκριμένο διαστημικό σκάφος (ύψους 52 μέτρων) εκτοξεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2026 στο πλαίσιο της δοκιμαστικής πτήσης Flight 13 και έγινε το πρώτο Starship που επιβίωσε από ελεγχόμενη προσθαλάσσωση.

Στο Christmas Island, ομάδα μηχανικών της SpaceX πραγματοποίησε λεπτομερείς επιτόπιους ελέγχους, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα από τη θερμική ασπίδα και τους κινητήρες.