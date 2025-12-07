Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η ανακάλυψη και επέκταση της χρήσης μπαταριών ιόντων νατρίου υπόσχεται να ενισχύσει μια μετάβαση στην πράσινη ενέργεια που θα βοηθήσει στην εξίσωση των παγκόσμιων όρων ανταγωνισμού.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας. Υπόσχονται πανταχού παρούσα, φθηνή και εύκολα προσβάσιμη ενέργεια για όλους. Η άνοδος της μπαταρίας ιόντων νατρίου είναι το τελευταίο βήμα για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Το χαμηλό κόστος και η αξιόπιστη αποθήκευση ενέργειας μπορούν να καταστήσουν την κατανεμημένη και οικονομικά προσιτή ηλεκτροδότηση ευρέως διαθέσιμη για όλους σε όλο τον κόσμο.

Η κινεζική εταιρεία CATL βρίσκεται στα πρόθυρα της μαζικής παραγωγής μιας μπαταρίας ιόντων νατρίου που μπορεί να φορτίσει περισσότερους από 10.000 κύκλους, να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -40 και 70 βαθμών Κελσίου, να έχει ενεργειακή πυκνότητα 175 βατώρες ανά κιλό και να υπόσχεται να είναι η ασφαλέστερη μπαταρία στον κόσμο. Οι ανταγωνιστές της είναι πιθανό να κατασκευάσουν παρόμοια προϊόντα. Όπως και σε άλλους τομείς της τεχνολογίας, ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει το προϊόν σε υψηλότερες προδιαγραφές και χαμηλότερες τιμές.

Αφού οι μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούν νικέλιο, κοβάλτιο και μαγγάνιο έκαναν τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) πρακτικά, η μπαταρία ιόντων φωσφορικού λιθίου συνέβαλε στη μείωση του κόστους των μπαταριών και στη βελτίωση της ασφάλειας. Η μπαταρία ιόντων νατρίου είναι η τελευταία επανάσταση, που υπόσχεται να μειώσει ακόμη περισσότερο το κόστος των μπαταριών. Η ευρεία διαθεσιμότητα των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή αυτών των μπαταριών προσφέρει την προοπτική πανταχού παρεχόμενων προμηθειών, ενώ οι βελτιωμένες μετρήσεις ασφάλειας και η μεγαλύτερη αποτελεσματική διάρκεια ζωής τις καθιστούν ιδανικές για αποθήκευση ενέργειας.

Η τιμή των φωτοβολταϊκών ηλιακών πάνελ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 90% τα τελευταία 25 χρόνια, με τον έντονο ανταγωνισμό να έχει οδηγήσει τις τιμές των ηλιακών πάνελ σε χαμηλά επίπεδα, μόλις 7 σεντς ΗΠΑ ανά βατ πέρυσι. Σε σύγκριση με το κόστος της προσκόλλησης στα ορυκτά καύσιμα, η ηλιακή ενέργεια φαίνεται να παρέχεται σχεδόν δωρεάν. Καθώς η αποθήκευση γίνεται φθηνότερη και ευκολότερη στην εφαρμογή της, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να γίνει η κυρίαρχη ενεργειακή λύση για τον Παγκόσμιο Νότο.

Πέρυσι, η τιμή εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Κίνα ήταν περίπου 2 γιουάν (28 σεντς ΗΠΑ) ανά βατ, μόλις το ένα πέμπτο του αντίστοιχου κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως και η ηλιακή, η αιολική ενέργεια γίνεται μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση έναντι του άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων. Η φθηνή, άφθονη αιολική ενέργεια μπορεί να δώσει στις χώρες σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη που βλέπουν λιγότερο ηλιακό φως μια άλλη αποτελεσματική οδό για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος μακριά από τους υδρογονάνθρακες.

Ένα από τα κύρια σημεία συμφόρησης στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση είναι το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας. Η Κίνα έχει αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα για να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος, προτιμώντας ένα δίκτυο μεταφοράς εξαιρετικά υψηλής τάσης για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καθαρής ενέργειας σε τεράστιες εκτάσεις της υπαίθρου.

Ωστόσο, μια τόσο σύνθετη λύση δεν θα λειτουργήσει σε χώρες που δεν διαθέτουν την διοικητική εμπειρία ή τους οικονομικούς πόρους για να την υλοποιήσουν. Η απλή επιλογή της αποθήκευσης σε μπαταρίες μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να ήταν πολύ ακριβή για τις κοινότητες χαμηλότερου εισοδήματος, αλλά η μπαταρία ιόντων νατρίου προσφέρει μια λύση.

Όταν μια τεχνολογία γίνεται φθηνή και εύκολη στη χρήση σε εφαρμογές μικρής κλίμακας, είναι έτοιμη για ταχεία ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Η μπαταρία ιόντων νατρίου αναμένεται να γνωρίσει αυτό το είδος ανάπτυξης, καθώς επιτρέπει την κατανεμημένη ηλεκτροδότηση σε επίπεδο νοικοκυριού, χωριού ή δήμου. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική είναι λιγότερο από 1.000 κιλοβατώρες (kWh) ετησίως και η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της ηπείρου, που ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο, αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η προσθήκη 1.500 γιγαβάτ σε ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα, και ακόμη και με 50 σεντς ΗΠΑ ανά βατ, αυτό θα κόστιζε 750 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ή 500 δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο, σε κεφαλαιουχικές δαπάνες – ένα μικρό τίμημα που πρέπει να καταβληθεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η εξάπλωση των μπαταριών ιόντων νατρίου μπορεί να συμβάλλει στην ευκολότερη και πιο προσιτή κινητικότητα σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, με τα δίκυκλα ή τρίκυκλα ηλεκτρικά οχήματα να γίνονται επίσης φθηνότερα και ευρύτερα διαθέσιμα. Άλλα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας σε τομείς όπως οι κατασκευές και η γεωργία. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία μπαταριών και αποθήκευσης παρέχουν στις λιγότερο εύπορες χώρες του Παγκόσμιου Νότου την ευκαιρία να επιδιώξουν τον εκσυγχρονισμό με μειωμένο κόστος χωρίς να απαιτούνται άλματα στις διοικητικές ικανότητες.

Το πλεονέκτημα κόστους που απολαμβάνουν τα ηλεκτρικά οχήματα σε σχέση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται. Οι μπαταρίες αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων και η εμφάνιση της μπαταρίας ιόντων νατρίου θα βοηθήσει να γίνουν τα ηλεκτρικά οχήματα ακόμη πιο προσιτά. Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων το 2024 και προβλέπεται να αποτελέσουν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεων φέτος, εν μέρει λόγω της υψηλής διείσδυσης στην Κίνα. Καθώς το μερίδιο αυτό συνεχίζει να αυξάνεται, τα αυτοκίνητα που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα ενδέχεται κάλλιστα να γίνουν εξειδικευμένα προϊόντα του παρελθόντος έως τη δεκαετία του 2030.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει μια γενικά φθηνότερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, και η μπαταρία ιόντων νατρίου θα επιταχύνει αυτήν την τάση, μετριάζοντας τις ανησυχίες σχετικά με τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Πριν από μια δεκαετία, πολλοί ανησυχούσαν για την κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου από την άποψη της προσφοράς, αλλά τώρα η κορύφωση της ζήτησης – ένα πολύ πιο ευτυχές αποτέλεσμα – είναι προ των πυλών. Η ταχύτητα της μείωσης της ζήτησης πετρελαίου θα μας εκπλήξει όλους, και η μείωση στο μισό της ζήτησης πριν από το 2040 είναι μια σαφής πιθανότητα.

Η ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο μιας σύγχρονης οικονομίας. Ο εντοπισμός, η εξόρυξη, η επεξεργασία και η διανομή ενεργειακών πόρων αποτελούν φέροντα πυλώνα των παγκόσμιων οικονομιών. Οι προηγμένες χώρες μπορούν να αντέξουν οικονομικά περισσότερη ενέργεια και να παραμείνουν πλούσιες, ενώ οι χώρες με άφθονους ενεργειακούς πόρους μπορούν να γίνουν πλούσιες. Όλοι όσοι δεν ανήκουν σε αυτές τις δύο ομάδες είναι φτωχοί, όπως συμβαίνει από την έναρξη της εκβιομηχάνισης.

Οι φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού, όπως θα κάνει και η Κίνα μειώνοντας το κόστος της μελλοντικής τεχνολογίας. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον Παγκόσμιο Νότο να καλύψει οικονομικά την ανάπτυξή του. Ο 21ος αιώνας θα μπορούσε να αποδειχθεί ο σπουδαιότερος μέχρι σήμερα για την ευημερία και την ισότητα.

Πηγή: South China Morning Post