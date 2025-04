Ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Κουέστ, γνωστός οικονομικός αναλυτής και πανελίστας του CNN ξέσπασε οργισμένος κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής του δικτύου, όταν άκουσε όσα είπαν σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Κουέστ αρχικά έδειξε την απελπισία του, κρατώντας το κεφάλι του, για όσα άκουγε, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «οικονομικό βανδαλισμό» και «πείραμα που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει», ακούγοντας τον οικονομικό σύμβουλο Πίτερ Ναβάρο να δηλώνει πως οι αγορές «χρειάζονται να πιάσουν πάτο».

CNN’s Richard Quest reacts to top economic officials in the Trump administration defending the widespread tariffs President Donald Trump announced that caused tumult in the US stock market. pic.twitter.com/zjN8PDtqYN

— Alvin Foo (@alvinfoo) April 8, 2025