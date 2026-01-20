Θέλοντας να δείξει ότι η Γροιλανδία στερείται αμυντικών μέσων, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ειρωνικά, σε δημοσιογράφους στο Air Force One: «Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους». Αυτός ήταν ο τρόπος που σκέφτηκε για να αποδείξει ότι αν η Ρωσία ή η Κίνα εισέβαλαν σε αυτό το νησί της Αρκτικής, τότε θα το κατακτούσαν χωρίς δυσκολία. Για αυτό, πάντα βάσει το σκεπτικό του Αμερικανού Προέδρου, οι ΗΠΑ οφείλουν να αναλάβουν δράση.

Βέβαια, αυτή η άμυνα στην οποία αναφερόταν υποτιμητικά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ήταν άλλη από τη Sirius Dog Sled Patrol, δηλαδή τη Μονάδα Περιπολίας Ελκήθρων Sirius του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας. Αλλά, η συγκεκριμένη μονάδα, δεν έχει τίποτα το υποτιμητικό. Αντιθέτως, ελάχιστες στρατιωτικές μονάδες σε ολόκληρο τον κόσμο είναι σε θέση να πουν ότι λειτουργούν σε συνθήκες τόσο σκληρές όσο αυτή.

Η συγκεκριμένη μονάδα αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ασυνήθιστες μορφές σύγχρονης στρατιωτικής δύναμης, που αποτελείται από ελίτ στρατιώτες, μια ομάδα σκύλων έλκηθρου και της οποίας το πεδίο δράσης είναι χιλιάδες χιλιόμετρα παγωμένης ερημιάς.

Τι είναι η Sirius Dog Sled Patrol;

Η Δανία ίδρυσε τη Sirius Dog Sled Patrol το 1950 για να διατηρήσει την κυριαρχία της στη βορειοανατολική Γροιλανδία, μια από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Γης. Η μονάδα λειτουργεί σε μια περιοχή μεγαλύτερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά παραμένει σχεδόν εντελώς ακατοίκητη.

Κάθε περίπολος αποτελείται από δύο μόνο στρατιώτες και 11 έως 15 γροιλανδικά σκυλιά έλκηθρου. Μαζί, ταξιδεύουν για μήνες σε παγετώνες, παγωμένες κοιλάδες και φιόρδ, εξασφαλίζοντας τη συνεχή παρουσία της Δανίας στην Αρκτική. Η αποστολή τους επικεντρώνεται στην παρακολούθηση ξένων δραστηριοτήτων, την υποστήριξη προσπαθειών έρευνας και διάσωσης και την ενίσχυση του ελέγχου της Δανίας επί του εδάφους.

Οι διαδρομές περιπολίας συχνά εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα ετησίως. Οι θερμοκρασίες πέφτουν τακτικά κάτω από τους -50 °C, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να βασίζονται σε δεξιότητες επιβίωσης και στα σκυλιά τους για να παραμείνουν ζωντανοί μέσα στην πλήρη απομόνωση.

Γιατί τα έλκηθρα με σκύλους εξακολουθούν να έχουν σημασία στην Αρκτική

Παρά τη σύγχρονη τεχνολογία, η Sirius Dog Sled Patrol συνεχίζει να χρησιμοποιεί παραδοσιακά έλκηθρα με σκύλους, επειδή οι μηχανές αποτυγχάνουν εκεί όπου οι σκύλοι πετυχαίνουν. Τα σκυλιά έλκηθρου μπορούν να ανιχνεύσουν πολικές αρκούδες, να πλοηγηθούν σε χιονοθύελλες και να διασχίσουν εδάφη όπου τα snowmobiles και τα οχήματα, χαλάνε.

Οι στρατιώτες εκπαιδεύονται για χρόνια στην επιβίωση στην Αρκτική, την πλοήγηση, τη σκοποβολή, την επείγουσα ιατρική και ακόμη και την κτηνιατρική περίθαλψη. Μόνο ένας μικρός αριθμός πληροί τις προϋποθέσεις, καθιστώντας τη μονάδα μία από τις πιο επιλεκτικές εντός των Δανικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Τα αεροσκάφη ρίχνουν περιοδικά προμήθειες σε απομακρυσμένες αποθήκες, αλλά οι ομάδες περιπολίας συχνά περνούν μήνες χωρίς άμεση ανθρώπινη επαφή, επικοινωνώντας μόνο μέσω ασυρμάτου.

Πώς η Μονάδα Sirius εντάσσεται στην αμυντική στρατηγική της Δανίας

Ενώ η Sirius Dog Sled Patrol παραμένει το πιο εμβληματικό σύμβολο της παρουσίας της Δανίας στην Αρκτική, λειτουργεί ως μέρος μιας ευρύτερης αμυντικής δομής υπό την Κοινή Διοίκηση της Αρκτικής.

Το Σώμα Jaeger λειτουργεί ως η ελίτ μονάδα ειδικών δυνάμεων του στρατού της Δανίας. Συγκρίσιμο με το βρετανικό SAS ή τους US Army Rangers, οι Jaeger εκπαιδεύονται για αναγνώριση εις βάθος, σαμποτάζ και πόλεμο σε ακραίες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών στην Αρκτική στη Γροιλανδία.

Είναι βετεράνοι της Sirius Patrol, αλλά χρησιμοποιούν snowmobiles και ταχύπλοα σκάφη και μπορούν να αναπτυχθούν με αεροσκάφη ή να πέσουν με αλεξίπτωτο. Κινούνται ταχύτερα και έχουν πολύ ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια.

Το Σώμα Βατραχανθρώπων λειτουργεί υπό το Βασιλικό Ναυτικό της Δανίας και εξειδικεύεται σε ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις, υποβρύχιες καταστροφές και αμφίβιες αποστολές κατά μήκος της παγωμένης ακτογραμμής της Γροιλανδίας.

Μαζί με τα ναυτικά περιπολικά πλοία και τα αεροσκάφη επιτήρησης, αυτές οι δυνάμεις αποτελούν τη στρατηγική ασφάλειας της Δανίας στην Αρκτική.

Δανική μονάδα με αμερικανικές καταβολές

Αυτό που δεν ξέρει ίσως ο Πρόεδρος Τραμπ, είναι ότι, κατά μια ειρωνεία της τύχης, οι καταβολές της Sirius Dog Sled Patrol είναι αμερικανικές.

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για την άμυνα της Γροιλανδίας τον Απρίλιο του 1941 (η ηπειρωτική Δανία είχε πέσει στα χέρια της Γερμανίας τον προηγούμενο χρόνο), οι προσπάθειες για την προστασία της ηγήθηκαν από την Αμερικανική Ακτοφυλακή. Τον Ιούνιο του 1941, οργανώθηκε η Περιπολία της Βορειοανατολικής Γροιλανδίας υπό τη διοίκηση ενός αξιωματικού της Ακτοφυλακής, του Πλωτάρχου Έντουαρντ «Άισμπεργκ»(«Παγόβουνο») Σμιθ.

Όπως περιγράφει εύστοχα ο συνταξιούχος πλοίαρχος της Ακτοφυλακής Μπoμπ Ντες, σε ένα άρθρο του για το Ίδρυμα Ιστορίας της Ακτοφυλακής, ο Σμιθ ανησυχούσε ότι οι Γερμανοί θα εγκαθιστούσαν μετεωρολογικούς σταθμούς στη βορειοανατολική ακτή της Γροιλανδίας, μια ιδιαίτερα απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη περιοχή, ακόμη και για τα δεδομένα της Γροιλανδίας. Τέτοιοι σταθμοί θα μπορούσαν να παρέχουν στο Βερολίνο πολύτιμες πληροφορίες για τον πόλεμο στον Ατλαντικό.

Ο Σμιθ οργάνωσε περιπολίες με πλοία ικανά να πλέουν σε παγωμένα νερά, οι οποίες συμπληρώνονταν από περιπολίες στην ξηρά από την περιπολία με έλκηθρα στη βορειοανατολική Γροιλανδία. Με πλήρωμα Δανούς, Νορβηγούς και Ινουίτ, η αποστολή της ήταν να αναζητήσει Γερμανούς κατά μήκος μιας ακτογραμμής 1.100 χιλιομέτρων, εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο.

Δεν είναι σαφές ποιος είχε αρχικά την ιδέα της περιπολίας, αν ήταν ο Σμιθ ή ο κυβερνήτης της Γροιλανδίας, Έσκε Μπρουν, αλλά, όπως γράφει ο Ντες: «Ως ιδρυτής και υποστηρικτής της ιδέας στον αμερικανικό στρατό και ανώτερος αξιωματικός με τον έλεγχο των απαραίτητων πόρων και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, ο Άισμπεργκ Σμιθ ήταν πράγματι ο “πατέρας” της Περιπολίας με Έλκηθρα στη Βορειοανατολική Γροιλανδία».

Στρατιωτικό σύμβολο

Καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να επικρίνει την αμυντική πολιτική της Δανίας στην Αρκτική και να τονίζει τη στρατηγική αξία της Γροιλανδίας, η Sirius Dog Sled Patrol έχει καταστεί τόσο στρατιωτικό σύμβολο, όσο και πολιτικό σημείο ανάφλεξης.

Μπορεί να φαίνεται παραδοσιακή, αλλά αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη κυριαρχία σε μία από τις πιο αμφισβητούμενες περιοχές του κόσμου.

Καθώς ο ανταγωνισμός στην Αρκτική εντείνεται, η αθόρυβη παρουσία της περιπολίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η Δανία παραμένει στο έδαφος, στον πάγο και έχει τον έλεγχο.

