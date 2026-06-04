«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του, η οποία δόθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα.

Μεταξύ των όσων έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, πρότεινε μάλιστα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», υπογράμμισε.

Ο Πούτιν δεν αποκλείει να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι

«Όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους (της Ουκρανίας), ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος».

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης της Ουκρανίας επειδή παρέμεινε στο αξίωμα και μετά τη λήξη της θητείας του.

Ωστόσο, η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει» στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τοπική», σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν που είναι «παγκόσμια».

«Η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει «θετικό ρόλο» πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς», είπε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης» και «οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters