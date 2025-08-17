Στη δημοσιότητα έδωσε το γραφείο της Μελάνια Τραμπ, την επιστολή της που επέδωσε ο σύζυγος της Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η επιστολή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ αναφέρεται στα παιδιά από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία ευθεία αναφορά στην Ουκρανία ή τη Ρωσία ενώ απουσιάζει ακόμη και η λέξη «πόλεμος», πόσο μάλλον η λέξη «απαγωγή».

Το αίτημα της Μελάνια Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι ο ίδιος με μία και μόνη υπογραφή του, όπως η ίδια τονίζει, μπορεί να ξανακάνει ευτυχισμένα τα παιδιά και παράλληλα να κάνει κάτι θετικό για όλη την ανθρωπότητα. «Είναι καιρός», καταλήγει η Μελάνια Τραμπ που επικαλείται το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είναι και αυτός γονιός.

Η επιστολή της Μελάνια Τραμπ

First Lady Melania Trump’s peace letter to President Putin: “Dear President Putin, Every child shares the same quiet dreams in their heart, whether born randomly into a nation’s rustic countryside or a magnificent city-center. They dream of love, possibility, and safety from… pic.twitter.com/w3ttI43iOn — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) August 16, 2025

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: «Αγαπητέ Πρόεδρε Πούτιν, Όλα τα παιδιά μοιράζονται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά τους, είτε γεννήθηκαν τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο μιας χώρας είτε στο μεγαλοπρεπές κέντρο μιας πόλης. Ονειρεύονται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από τον κίνδυνο. Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργούμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς. Ως ηγέτες, η ευθύνη να στηρίζουμε τα παιδιά μας εκτείνεται πέρα από την άνεση των λίγων. Αναμφισβήτητα, πρέπει να προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους, ώστε κάθε ψυχή να ξυπνάει με ειρήνη και το μέλλον να είναι απόλυτα προστατευμένο. Μια απλή αλλά βαθιά έννοια, κύριε Πούτιν, με την οποία είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε, είναι ότι οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με αγνότητα, μια αθωότητα που υπερβαίνει τη γεωγραφία, τις κυβερνήσεις και τις ιδεολογίες. Ωστόσο, στον σημερινό κόσμο, ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να κρατούν ένα σιωπηλό γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι που τα περιβάλλει – μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις που μπορούν δυνητικά να καταστρέψουν το μέλλον τους. Κύριε Πούτιν, μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνος σας το μελωδικό γέλιο τους.

Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, θα κάνετε κάτι περισσότερο από το να υπηρετήσετε μόνο τη Ρωσία – θα υπηρετήσετε την ίδια την ανθρωπότητα. Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση, και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε κατάλληλος να υλοποιήσετε αυτό το όραμα σήμερα με μια και μόνη υπογραφή σας.