Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, και η ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας ξεκίνησαν προετοιμασίες για να συναντηθούν το επόμενο έτος, προκειμένου να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Οι συζητήσεις για μια συνάντηση, πιθανώς και τον Μάρτιο, υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του AfD, το οποίο, αν και αποκλείεται από την εξουσία από έναν συνασπισμό των αντιπάλων του, αποτελεί το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων.

Όπως φαίνεται ο Πούτιν προσπαθεί να διατηρεί στενές σχέσεις με τους ακροδεξιούς της Ευρώπης, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η γηραιά ήπειρος του έχει γυρίσει την «πλάτη» με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Γνωστό είναι άλλωστε πως η σχέση του Ρώσου προέδρου με τη Μαρίν Λεπέν χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιους δεσμούς πολιτικής συμπάθειας και οικονομικής στήριξης.

Η χρηματοδότηση του Πούτιν στο κόμμα της Λεπέν

Το ζήτημα της ρωσικής χρηματοδότησης του κόμματος της Μαρίν Λεπέν (Εθνικός Συναγερμός – RN) αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς χρησιμοποιήθηκε συχνά από τους αντιπάλους της για να καταδείξουν στενές σχέσεις με το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε επίσημα ότι αποπλήρωσε πλήρως και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το επίμαχο δάνειο. Το κόμμα κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό των 6.088.784 ευρώ 60 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας (που είχε παραταθεί για το 2028).

Το 2014 η Λεπέν έλαβε δάνειο ύψους 9,4 εκατομμυρίων ευρώ από την First Czech Russian Bank (FCRB) με έδρα τη Μόσχα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις προεκλογικές της εκστρατείες. Η Λεπέν υποστήριζε πάντα ότι αναγκάστηκε να στραφεί σε ρωσική τράπεζα επειδή οι γαλλικές και ευρωπαϊκές τράπεζες αρνούνταν να τη δανειοδοτήσουν, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει, καθώς μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, η Λεπέν καταδίκασε τον πόλεμο, αλλά εξακολούθησε να αντιτίθεται στην επιβολή σκληρών ευρωπαϊκών κυρώσεων στο ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Το προγραμματισμένο ραντεβού Μόσχας – AfD για το φυσικό αέριο

Στο προγραμματισμένο ραντεβού αναμένεται να παραστούν ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι στενός σύμβουλος του Πούτιν και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, καθώς και οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα.

Εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος και εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Πριν από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και πάνω από το μισό του φυσικού της αερίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν συμφωνηθεί πρώτα ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει κοντά το AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιθανές τοποθεσίες για τη σύνοδο κορυφής περιλαμβάνουν το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή την Ινδία.

Η Άλις Βάιντελ, πρόεδρος της AfD είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προκειμένου να ενισχυθεί η παραπαίουσα οικονομία της Γερμανίας, σε συνέντευξή της στο Reuters τον Ιούνιο.

Ο Ντμίτριεφ ήταν παρών σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα στη Μόσχα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα παρευρεθούν επίσης στη συνάντηση για το φυσικό αέριο, η οποία θα εξέταζε την επαναλειτουργία των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream.

Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτεινόμενη σύνοδο.

Το AfD ελπίζει να κερδίσει τους ψηφοφόρους

Οποιαδήποτε συνάντηση θα είχε συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το AfD δεν κυβερνά. Όμως, οι προετοιμασίες αναδεικνύουν την ευθραυστότητα του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας, όπου η μακροχρόνια άρνηση των κυρίαρχων κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά δοκιμάζεται από την εκλογική επιτυχία του AfD.

Το AfD μόλις έκανε μια σημαντική νίκη, καθώς αναδείχθηκε το μεγαλύτερο κόμμα στις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, και αντιμετωπίζει άλλη μια δοκιμασία της δημοτικότητάς του την Κυριακή σε εκλογές στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Οι ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream εισέρχονται στη Γερμανία μέσω αυτού του κρατιδίου.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Μόσχα καλωσόρισε την ιδέα ως «ένα θετικό και επίκαιρο βήμα». «Η συμμετοχή της Γερμανίας ως βασικής ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα για τη συζήτηση θεμάτων που είναι σημαντικά τόσο για αυτές τις χώρες όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Έιτζι, πρόεδρος του AmCham Russia.

Η Γερμανία έχει δυσκολευτεί να ανακάμψει από το σοκ που προκάλεσε το κλείσιμο των βασικών υποθαλάσσιων αγωγών Nord Stream, ορισμένοι εκ των οποίων καταστράφηκαν από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια για επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ή του Nord Stream θα προκαλούσε σφοδρή αντίδραση, τόσο στη Γερμανία όσο και μεταξύ των συμμάχων της, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη. «Η Γερμανία δεν μπορεί να εξαρτηθεί ξανά από τη Ρωσία», δήλωσε ο Μίκαελ Κέλνερ, βουλευτής των Πρασίνων που ήταν υπεύθυνος για τη γερμανική ενεργειακή πολιτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης που πυροδότησε η διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη της ενεργειακής κρίσης», είπε. «Μας κόστισε 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται να θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό. Θα ήταν προδοσία. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το AfD για τους δικούς του σκοπούς».

Ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η συνάντηση του AfD θα μπορούσε να αποθρασύνει όσους στο κόμμα του τάσσονταν επίσης υπέρ της αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου. «Το AfD είναι στο πλευρό της Ρωσίας, πρόθυμο να προδώσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Γερμανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια, ειδικά τον Nord Stream, ως υβριδικό όπλο για στρατιωτικούς σκοπούς. Η επαναλειτουργία του Nord Stream θα ήταν καταστροφή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα απομόνωνε τη Γερμανία».

Το AfD έχει παρουσιάσει το κάλεσμά του για επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ως πραγματιστικό, με τη Βάιντελ να περιγράφει τη «φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία» ως «το μυστικό της επιτυχίας του ‘Made in Germany’». Το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα ελπίζει ότι η συνάντηση μπορεί να καταδείξει την ικανότητά του στην εξωτερική πολιτική και να εκθέσει την κυβέρνηση για την αδράνειά της στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας.

Η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία έχει γίνει ολοένα και πιο διχαστική. Η σχέση της χώρας με τη Ρωσία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στα ανατολικά, τα οποία βρίσκονταν υπό σοβιετική κυριαρχία μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πριν από περισσότερα από 35 χρόνια. Πολλοί εκεί τηρούν μια φίλα προσκείμενη στάση απέναντι στη Ρωσία και ασκούν κριτική στον στρατιωτικό προστάτη της Γερμανίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Reuters