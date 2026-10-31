Νέα σύννεφα στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής προκαλεί η φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση της Μπραζίλια κάλεσε την Πέμπτη για εξηγήσεις την επιτετραμμένη της αργεντίνικης πρεσβείας, σε μια κίνηση που από την ίδια πηγή περιγράφηκε ως «συνήθης διαδικασία».

Το περιστατικό καταγράφεται στον απόηχο της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής, όπου ο 45χρονος γερουσιαστής και γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον απερχόμενο αριστερό πρόεδρο, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε τελικά στη Φλόριντα την Τετάρτη, χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσους σταθμούς την Αργεντινή και τον Ισημερινό. Το ταξίδι του εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς τα διαβατήριά του είχαν ήδη ακυρωθεί στο πλαίσιο εν εξελίξει δικαστικής έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μετανάστευσης της Αργεντινής, ο Μπολσονάρου διέσχισε την Τρίτη τα χερσαία σύνορα μέσω του κοντινότερου μεθοριακού σταθμού και, μόλις 40 λεπτά αργότερα, επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος στο Πουέρτο Ιγκουάσου. Από την πλευρά της, υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή της Αργεντινής διέψευσε κατηγορηματικά ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε παρατυπία κατά τη διέλευσή του.

Στο πολιτικό μέτωπο, ο υιός Μπολσονάρου αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του. Επιμένει σε καταγγελίες περί «εκλογικής νοθείας», έναν ισχυρισμό που έσπευσε να διαψεύσει ακόμη και το ίδιο του το κόμμα και διαμηνύει ότι θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης όντας πλέον εξόριστος στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να δοκιμάσει εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες βρίσκονταν ήδη σε τεντωμένο σχοινί. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, Βραζιλία και Αργεντινή είχαν προχωρήσει σε αμοιβαία ανάκληση των πρέσβεών τους, με αφορμή τα υποτιμητικά σχόλια που είχε κάνει ο Αργεντινός πρόεδρος, Χαβιέρ Μιλέι, εις βάρος του Λούλα.