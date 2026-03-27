Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, στόχος αποτέλεσε ο αντιδραστήρας βαρέος ύδατος Αράκ (Khondab heavy water reactor), ο οποίος, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, επλήγη σε δύο φάσεις.

Το πρακτορείο επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ο οποίος έκανε λόγο για επιθέσεις από «τον αμερικανικό και σιωνιστικό εχθρό».

Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι από τα πλήγματα δεν υπήρξαν θύματα, ούτε καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι επλήγη και εγκατάσταση επεξεργασίας ουρανίου στο εργοστάσιο Αρντακάν, στην επαρχία Γιαζντ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να προκληθεί διαρροή ραδιενεργών υλικών.