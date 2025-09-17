Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην καριέρα της Ευρωπαίας Επίτροπου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η κληρονομιά της θα είναι πάντα στιγματισμένη από το σκάνδαλο Pfizergate.

Είναι αλήθεια ότι επιβίωσε μιας πρότασης μομφής (ή ψήφο μη εμπιστοσύνης) που έφερε ο Ρουμάνος εθνικιστής Gheorghe Piperea.

Ο συντάκτης της κίνησης επέκρινε την άρνηση της Επιτροπής να αποκαλύψει τα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer, Αλμπέρτ Μπουλά, κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19.

Όμως, ενώ η έλλειψη διαφάνειας και υποψίας της διαφθοράς είναι ένα κακό κεφάλαιο από μόνο του, υπάρχει μια ακόμη πιο σκοτεινή πλευρά σε αυτή την ιστορία: το κατά πόσο τα εμβόλια mRNA για τον Covid-19 ήταν δοκιμασμένα και ασφαλή, καθώς βεβαίως και αποτελεσματικά.

Η γερμανική ηλεκτρονική εφημερίδα Berliner Zeitung αναφέρει (μεταφρασμένο από τα γερμανικά):

«Η Επιτροπή της ΕΕ παραδέχθηκε ότι τα εμβόλια Corona χορηγήθηκαν στον πληθυσμό χωρίς επαρκή στοιχεία ασφαλείας. Ο Αυστριακός ευρωβουλευτής, Gerald Hauser (Fpö), ρώτησε σε αναφορά του: «Γιατί η Επιτροπή δεν ενημέρωσε τους πολίτες ότι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων εμβολίων – όπως αναφέρθηκε στη Σύμβαση – δεν είναι εγγυημένα;

Στις 20 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή της ΕΕ υπέγραψε την εγγύηση αγοράς για το εμβόλιο Corona από τη Biontech και την Pfizer. Σελίδες 48 και 49 της κατάστασης της Συνθήκης: “Τα κράτη μέλη αποδέχονται ότι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των όρων και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι γνωστές και ότι μπορεί να εμφανιστούν άγνωστες παρενέργειες”. Τώρα η Επιτροπή της ΕΕ αντέδρασε».

Η Επιτροπή της ΕΕ υποστηρίζει τώρα ότι δεν ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία για τον εμβολιασμό Corona.

«Η έγκριση υπό όρους έχει χορηγηθεί για τα πρώτα εμβόλια Corona. Αυτός ο ειδικός τύπος εξουσιοδότησης διευκολύνει την πρόσβαση σε φάρμακα που πρέπει να κλείσουν ένα κενό στην ιατρική περίθαλψη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία Corona, ενώ ένας πλήρης φάκελος δεν είναι ακόμα διαθέσιμος», εξήγησε η επιτροπή της ΕΕ στην ανταπόκρισή της στο τέλος του Αυγούστου».

Die EU-Kommission räumt ein: Corona-Impfstoffe wurden ohne vollständige Sicherheitsdaten freigegeben – was bedeutet diese Entscheidung für die Verantwortlichkeit und die Risiken für die Bevölkerung? https://t.co/OmSL2Pwj9i — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) September 16, 2025

Στις ΗΠΑ, συνεχίζεται μια πλήρης αναθεώρηση

«Στις ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ., έχει αποσύρει τη σύσταση για εμβολιασμούς Corona σε υγιή παιδιά και έγκυες γυναίκες και εισήγαγε νέα, αυστηρότερα κριτήρια για την έγκριση νέων εμβολίων κατά του ιού».