Η Έρικα Κερκ, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, συγκλονίζει το κοινό με τις εικόνες και τα βίντεο που δημοσίευσε, ενώ βρίσκεται δίπλα στο φέρετρο του δολοφονηθέντος συζύγου της, εκφράζοντας τη συναισθηματική της φόρτιση.

Η Έρικα Κερκ, με 3,4 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο όπου φαίνεται να κλαίει και να χαϊδεύει το χέρι του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, δίπλα στη σορό του.

Στις εικόνες αυτές λέει με συγκίνηση: «Ω, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί»

Επιπλέον, η Έρικα ανήρτησε φωτογραφίες με την αμερικανική σημαία μεσίστια, καθώς και στιγμιότυπα από την κοινή εμφάνισή της με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Life, weirdly enough, is a countdown… you don’t get forever. -Erika Kirk 31 years old.

A beautiful wife.

2 young precious kids. Love your spouse today like there’s no tomorrow. Because someday, there won’t be. pic.twitter.com/g26Ho67k1S — Ben | The Intentional Husband (@bldgodlymanhood) September 11, 2025



Ο 30χρονος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ έχασε τη ζωή του σε μια εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη της Γιούτα την περασμένη Τετάρτη. Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ύποπτος για τη δολοφονία, παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη την Πέμπτη.

Λίγο πριν από τη δημοσίευση των συγκλονιστικών εικόνων, η Έρικα Κερκ έκανε μια δημόσια ομιλία στο κοινό του Turning Point USA, όπου μίλησε με συγκίνηση για την κληρονομιά του συζύγου της και την αποστολή του που δεν πρόκειται να σταματήσει.

Στην ομιλία της, η οποία μεταδόθηκε από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στην Αριζόνα, είπε:

«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου. Κι εγώ θα το φροντίσω αυτό»

Επιπλέον, απευθύνθηκε στους υπεύθυνους για τη δολοφονία του, λέγοντας:

«Αν νομίζατε ότι η αποστολή του ήταν ισχυρή μέχρι τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο».

Αναφερόμενη στο μέλλον του κινήματος που δημιούργησε ο Τσάρλι Κερκ, τόνισε:

«Η φλόγα που ανάψατε μέσα μου δεν θα σβήσει. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή»

Η Έρικα Κερκ, συνεχίζοντας το έργο του συζύγου της, ανακοίνωσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια που είχε προγραμματιστεί, καθώς και το συνέδριο του Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», δήλωσε, ενώ κάλεσε τους νέους να ενταχθούν στο δίκτυο του Turning Point USA και να δημιουργήσουν παραρτήματα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη.

Στη συνέχεια, απηύθυνε ένα μήνυμα στους νέους, καλώντας τους να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε εκκλησίες που παραμένουν πιστές στη Βίβλο.

Ευχαρίστησε, επίσης, τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της και όλους εκείνους που έδειξαν υποστήριξη στην οικογένειά της μετά τον θάνατό του.

Thank you .@charliekirk11 for a glimpse into your personal life. Family is everything – making memories with your children is priceless! pic.twitter.com/XeuJSPEzjR — Erica 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@EricaRN4USA) August 10, 2025



Η 36χρονη Έρικα Κερκ, η οποία είναι επιχειρηματίας, πρώην Μις Αριζόνα και παρουσιάστρια του podcast Midweek Rise Up, το οποίο εστιάζει στη βιβλική ηγεσία, δήλωσε ότι θα συνεχίσει την πορεία του συζύγου της και θα προχωρήσει στις υποχρεώσεις της.

Έχει και μια σειρά ρούχων βασισμένη στην πίστη, ενώ είναι επίσης ηθοποιός και μοντέλο.

Με τον Τσάρλι Κερκ γνωρίστηκε το 2018 και παντρεύτηκαν το 2021.