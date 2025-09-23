Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Εσθονία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει βρετανικά μαχητικά αεριωθούμενα ικανά να μεταφέρουν πυρηνικές βόμβες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας τη Δευτέρα.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ εξετάζουν τους κανόνες δέσμευσης μετά από τους ισχυρισμούς ότι τρία Ρώσικα MIG-31 παραβίασαν τον Εσθονικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα, παραμένοντας μέσα στα σύνορα της Συμμαχίας για 12 λεπτά.

Κάποιοι ζήτησαν να καταρρίπτουν οποιαδήποτε εισβολή ρωσικών αεροσκαφών, ενώ άλλοι συμβουλεύουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Ερωτηθείς από το βρετανικό μέσο Telegraph αν η Εσθονία θα ήταν πρόθυμη να φιλοξενήσει πυρηνικά βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35A στο μέλλον, ο Χάννο Πέβκουρ, υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, δήλωσε: «Είμαστε πάντα ανοιχτοί».

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το έτος ότι η Βρετανία θα αγοράσει 12 από τα αεροσκάφη έκτης γενιάς, με την παράδοση να ξεκινά μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν το F-35A και ελέγχουν τις προμήθειες της πυρηνικής βόμβας B61 που φέρει, πράγμα που σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της για οποιαδήποτε πυρηνική επίθεση.

Αλλά η Ρωσία πιθανώς θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε σχέδια που θα φέρουν πυρηνικά όπλα τόσο κοντά στα σύνορά της, και θα το θεωρήσει – δικαιολογημένα – ως μια ακόμα Νατοϊκή πρόκληση.

Τα Βρετανικά μαχητικά F-35 περιφέρονται εδώ και καιρό μέσα στην αεροπορική βάση Amari στην Εσθονία ως μέρος της αποστολής της Βαλτικής Αστυνόμευσης της Αεροπορίας του ΝΑΤΟ, η οποία καλύπτει επίσης τη Λετονία και τη Λιθουανία. Κανένα από το τρίο των εθνών της Βαλτικής δεν έχει τα δικά τους μαχητικά αεροσκάφη.

Η RAF έστειλε επίσης μαχητικά Typhoon στην Πολωνία ως μέρος του Eastern Sentry, μια αποστολή του ΝΑΤΟ που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία άνοιξε πυρ σε τουλάχιστον 20 αεροσκάφη στα πολωνικά σύνορα

Πριν ακόμα από τις πρόσφατες φερόμενες ρωσικές εισβολές, ο Πέβκουρ είπε στον τοπικό Τύπο ότι «είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τους συμμάχους μας», ακόμη και αν τα μαχητικά τους αεριωθούμενα «έχουν επίσης διπλή ικανότητα πυρηνικών όπλων».

Μια πηγή που συνδέεται με τον βρετανικό στρατό δήλωσε ότι «δεν χρειάζεται να έχουμε μια στρατηγική ικανότητα σε μια τακτική θέση στην Εσθονία».

Το F-35A θα «ενεργήσει λιγότερο ως αποτρεπτικό, εκτός αν βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο στην περίπτωση μιας πρώτης ρωσικής επίθεσης».

Αυτή την εβδομάδα, το ΝΑΤΟ θα σχεδιάσει τα επόμενα βήματα του με την Εσθονία η οποία προκάλεσε διαβουλεύσεις ενεργοποιώντας το άρθρο 4 σχετικά με τις παραβιάσεις του ρωσικού εναέριου χώρου. Μια κοινή δήλωση αναμένεται μόλις αύριο.

Η συμμαχία φαίνεται να απορρίπτει κλήσεις για να καταρρίψει οποιοδήποτε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος εκτρέπεται μέσα στα σύνορά της.

Σε μια ενημέρωση Τύπου στην πρωτεύουσα Ταλίν, ο Πέβκουρ δήλωσε ότι η απάντηση του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι «αναλογική» και να αποφασίζει «κατά περίπτωση».

«Τα ρωσικά MiG-31 δεν πετούσαν προς την πρωτεύουσά μας και δεν έφεραν όπλα που έθεταν μια οξεία απειλή για την κυριαρχία και την εθνική μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Εσθονία δεν θα δίσταζε να καταρρίψει τα ρωσικά αεροσκάφη υπό αυτές τις συνθήκες, δήλωσε ο υπουργός.

Ο Πετρ Πάβελ, ο Τσέχος Πρόεδρος, έχει ζητήσει άμεσες καταρρίψεις, αλλά ο Πέβκουρ πρότεινε ότι ήταν ευκολότερο να ειπωθεί παρά να γίνει.

«Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η ανταπόκριση της Τσέχικης Άμυνας και της Πολεμικής Αεροπορίας τους όταν έχουν κάτι στον αέρα τους», είπε.

Επίσης τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τουσκ, ο Πολωνός πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η Πολωνία θα καταρρίψει τυχόν «ιπτάμενα αντικείμενα όταν παραβιάσουν την επικράτειά μας και πετάξουν πάνω από την Πολωνία», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αυτό».

Ωστόσο, η θέση ήταν λιγότερο σαφής σε διφορούμενες συνθήκες, όπως παραβιάσεις του εναέριου χώρου έναντι πολωνικών πλατφορμών γεώτρησης πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Μόσχα αρνείται ότι τα μαχητικά της αεροσκάφη εισήλθαν στην Εσθονική εναέριο χώρο.

Σε συνάντηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συμφωνήσει στα όρια του στρατηγικού πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούσαν την ίδια πορεία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συμφωνήσει σε μια επέκταση ενός έτους της εκκίνησης νέας συνθήκης, η οποία καλύπτει τον αριθμό των αναπτυγμένων κεφαλών στις 1.550 σε κάθε πλευρά. Χωρίς επέκταση της συμφωνίας, η οποία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου, και οι δύο πλευρές είναι πιθανό να παραβιάσουν τη συνθήκη.