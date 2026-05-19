Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση περιμένει ακόμη τις εξηγήσεις του Κιέβου για το οπλισμένο ουκρανικό drone – φάντασμα που βρέθηκε στη Λευκάδα, η Εσθονία προχώρησε σε μία πρωτοφανή ενέργεια για χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, κατέρριψε drone της Ουκρανίας πάνω από το έδαφός της.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Χάνο Πέβκουρ.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Ελλάδας έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από τότε που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος στην Ουκρανία, ζήτησε εξηγήσεις για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λευκάδα, χωρίς ωστόσο να λάβει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια ουσιαστική απάντηση.

Να επισημάνουμε μάλιστα εδώ ότι πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις 14 Μάϊου, πληροφορηθήκαμε από την γαλλική «Le Monde», πως παραιτήθηκε η κυβέρνηση της Λετονίας μετά από κατά λάθος πτώση ουκρανικών drones σε λετονικό έδαφος.

Αναφορικά με την περίπτωση της Εσθονίας, σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά που σχετίζονται με ουκρανικά UAV τα οποία στόχευαν τη βορειοδυτική Ρωσία, ιδιαίτερα ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Ορισμένα από τα αεροσκάφη κατέπεσαν τελικά σε Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία και Φινλανδία.

Η Μόσχα, αντιδρώντας, προειδοποίησε ότι εάν αποδειχθεί πως οι χώρες της Βαλτικής και η Φινλανδία «παρέχουν σκόπιμα τον εναέριο χώρο τους» στα UAV του Κιέβου, τότε η Ρωσία έχει δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε μια «ένοπλη επίθεση», βάσει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Ο Πέβκουρ επιβεβαίωσε ότι «είναι η πρώτη φορά που καταρρίπτουμε drone μόνοι μας». Σύμφωνα με τον υπουργό, το UAV που καταρρίφθηκε είχε αναπτυχθεί από το Κίεβο με στόχο ρωσικό έδαφος.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι ο εσθονικός στρατός είχε λάβει ενημέρωση εκ των προτέρων για το εισερχόμενο drone από τη γειτονική Λετονία. «Ενεργοποιήσαμε τα απαραίτητα μέτρα και ένα μαχητικό αεροσκάφος της αποστολής Baltic Air Policing κατέρριψε το drone» πάνω από τη λίμνη Βόρτσγιαρβ, στο νότιο τμήμα της χώρας, εξήγησε. Η Baltic Air Policing είναι αποστολή του ΝΑΤΟ για την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Εσθονία: «το Κίεβο θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον εσθονικό εναέριο χώρο, για επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πέβκουρ είχε δηλώσει ότι το Κίεβο θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον εσθονικό εναέριο χώρο για επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας. «Ο ευκολότερος τρόπος για να κρατήσουν οι Ουκρανοί τα drones τους μακριά από την επικράτειά μας είναι να ελέγχουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο υπουργός. Το Ταλίν «θα αρχίσει πλέον να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα πολύ γρήγορα», είπε αναφερόμενος στις παραβιάσεις από drones.

Νωρίτερα την Τρίτη, η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της, η Λετονία έχει δώσει στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιεί το έδαφός της για πιθανές επιθέσεις drones κατά της Ρωσίας. Η SVR προειδοποίησε ότι «οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στο έδαφος της Λετονίας είναι γνωστές και η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς τρομοκρατών από τη δίκαιη τιμωρία».