Συναγερμός σήμανε στην Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή (19/9), δήλωσαν ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πρωτοφανώς βίαιο».

Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση των περιστατικών παραβίασης από τη Ρωσία σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αποφάσισε τη λήψη μέτρων.

Ειδικότερα, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σχεδόν 20 ρωσικά drones, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας. Το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά κενά στην αεράμυνα της Ευρώπης, προκαλώντας εκκλήσεις για τη δημιουργία «τείχους drones» στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.