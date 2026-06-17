Η Clever, ο μεγαλύτερος διαχειριστής σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Δανία, εφαρμόζει στα κεντρικά της γραφεία στην Κοπεγχάγη ένα πρωτοποριακό μοντέλο πλήρους αυτοδιαχείρισης, έχοντας εξοβελίσει οριστικά τις διευθυντικές θέσεις.

Επιλέγει ουσιαστικά να επενδύσει αποκλειστικά στην ανθρώπινη διάσταση, καταργώντας κάθε ίχνος παραδοσιακής ιεραρχίας

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2012 από τον Casper Kirketerp-Moller με ελάχιστους υπαλλήλους, ξεκίνησε τη σταδιακή κατάργηση της μεσαίας διοίκησης το 2019, φτάνοντας στο σημείο να εξαλείψει πλήρως όλους τους διευθυντικούς τίτλους ,συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), το 2025.

500 εργαζόμενοι, μηδέν ιεραρχία: Πώς λειτουργεί το σύστημα

Παρά την πρόσφατη εξαγορά της Clever από τον δανέζικο κολοσσό διανομής ενέργειας Andel, ο νέος ιδιοκτήτης δεσμεύτηκε να διατηρήσει αναλλοίωτη αυτή την ιδιαίτερη δομή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα, η Clever λειτουργεί ως εξής:

Απασχολεί περίπου 500 εργαζομένους, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε περισσότερες από 50 αυτόνομες ομάδες των 8 έως 12 ατόμων.

Κάθε ομάδα οργανώνεται γύρω από έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό στόχο. Οι επιμέρους ρόλοι, οι προσλήψεις αλλά και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποφασίζονται συλλογικά στο εσωτερικό της κάθε ομάδας.

Για τον Kirketerp-Moller, η απουσία μάνατζερ είναι το κλειδί για το μέλλον. «Στη νέα εποχή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλαμβάνει τα πάντα γύρω από την αποδοτικότητα, οι ανθρώπινες δεξιότητες θα είναι καθοριστικές ώστε οι εταιρείες να καινοτομούν», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP.

Τα πλεονεκτήματα: Ταχύτητα και 92% δείκτης ευτυχίας

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να αποδίδει καρπούς, κυρίως λόγω της εξάλειψης της γραφειοκρατίας που συχνά βαλτώνει τη λήψη αποφάσεων σε πολυεπίπεδους οργανισμούς.

Όπως εξηγεί ο Χέλγκε Χβιντ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ρόσκιλντε, οι νεότερες γενιές εργαζομένων αναζητούν πλέον την αυτονομία και το νόημα στην εργασία τους, στοιχεία που η Clever προσφέρει στην πράξη.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται ξεκάθαρα στους αριθμούς: Σύμφωνα με εσωτερική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το 92% των εργαζομένων της εταιρείας δήλωσε ότι ξεκινά τη δουλειά του κάθε πρωί με πραγματική ευχαρίστηση.

Η 37χρονη Λίκε Γέπσεν, η οποία εργάζεται στην Clever υποστηρίζοντας τις ομάδες στη λήψη συλλογικών αποφάσεων, επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήματος: «Εργάζομαι σε μια ομάδα όπου είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε μαζί, οπότε δεν υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ μας».

Οι προκλήσεις: Ο κίνδυνος του χάους και το εργασιακό άγχος

Ωστόσο, η απόλυτη ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία. Η Αν-Σοφί Ντιμπέ, ειδική στην οργανωσιακή θεωρία στο Παρίσι (Conservatoire National des Arts et Métiers), προειδοποιεί ότι ένας βαθμός τυποποίησης και σαφών κανόνων είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί η αναρχία. Κάτι που παραδέχεται και ο ίδιος ο Kirketerp-Moller, σημειώνοντας ότι «αν απλώς καταργήσεις τις δομές, οδηγείσαι στο χάος».

Παράλληλα, ο καθηγητής Χέλγκε Χβιντ επισημαίνει ότι οι αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί κρύβουν συγκεκριμένους ψυχολογικούς κινδύνους για το προσωπικό.

Η έλλειψη ενός ανωτέρου που θα πάρει την τελική ευθύνη, σύμφωνα με τον καθηγητή, μπορεί να προκαλέσει έντονο εργασιακό άγχος λόγω αβεβαιότητας, εσωτερικές συγκρούσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και υπερβολικό φόρτο υποχρεώσεων.