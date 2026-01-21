Η Europol ανακοίνωσε σήμερα τη διάλυση ενός σημαντικού δικτύου παραγωγής και διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών, που δρούσε σε ευρωπαϊκές χώρες, με «την πιο εκτεταμένη επιχείρηση αυτού του τύπου που έχει διεξαγάγει ποτέ».

Οι Aρχές των εν λόγω χωρών διέλυσαν 24 εργαστήρια και κατέσχεσαν περίπου 1.000 τόνους χημικών προϊόντων που χρησιμεύουν στην παρασκευή ναρκωτικών, όπως το MDMA, η αμφεταμίνη και η μεθαμφεταμίνη.

«Εργάζομαι σ’ αυτό τον τομέα εδώ και κάποιο καιρό. Είναι μακράν η πιο σημαντική επιχείρηση που έχουμε διεξαγάγει ποτέ εναντίον της παραγωγής και της διανομής συνθετικών ναρκωτικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντι Κράαγκ, διευθυντής του Eυρωπαϊκού Κέντρου της Europol κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν περισσότερα από 85 άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο ύποπτοι ως αρχηγοί του δικτύου, αμφότεροι καταγόμενοι από την Πολωνία, διευκρίνισε ο Κράαγκ.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα αληθινά σκληρό πλήγμα στις εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ιδιαίτερα των συνθετικών ναρκωτικών», πρόσθεσε ο Κράαγκ.

Η επιχείρηση αυτή, η οποία διήρκεσε ένα χρόνο, κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας. Υποψίες δημιουργήθηκαν το 2024, όταν η πολωνική αστυνομία εντόπισε ένα σημαντικό δίκτυο μεγάλων ποσοτήτων νόμιμων χημικών προϊόντων, προερχόμενων από την Κίνα και την Ινδία.

Η έρευνα αποκάλυψε στη συνέχεια ότι τα προϊόντα αυτά υποβάλλονταν σε επανεπεξεργασία και διανέμονταν στην Ευρώπη σε εργαστήρια, που παρασκευάζουν συνθετικά ναρκωτικά. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι Πολωνοί, όμως εμπλέκονται επίσης Βέλγοι και Ολλανδοί υπήκοοι, σύμφωνα με τη Europol, την ευρωπαϊκή αστυνομία που έχει την έδρα της στη Χάγη.

Σύμφωνα με τον Κράαγκ, η επιχείρηση εντάσσεται σε μια στρατηγική διάλυσης της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο να πληγεί στην πηγή του ο τομέας των συνθετικών ναρκωτικών.

«Αυτές οι εγκληματικές ομάδες δεν έχουν πλέον προμήθειες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκτός από τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωση των ναρκωτικών αυτών, ο Κράαγκ υπογράμμισε τα συναφή προβλήματα βίας, διαφθοράς και ξεπλύματος χρημάτων σ’ αυτό το εγκληματικό περιβάλλον. Η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών έχει επίσης καταστροφικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, επισήμανε.

Οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 120.000 λίτρα τοξικών χημικών αποβλήτων που οι εγκληματίες απορρίπτουν εν γένει στο έδαφος ή σε ποτάμια. Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν στο στόχαστρο και άλλους στόχους μετά την επιτυχημένη αυτή επιχείρηση.

«Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ομάδες διακινητών. Όμως δεν είναι η μόνη. Συνεχίζουμε συνεπώς τις έρευνές μας», προειδοποίησε ο Άντι Κράαγκ.