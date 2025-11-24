Αρνητικά διακείμενη ως προς την ευρωπαϊκή αντιπρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία φαίνεται ότι είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τον Σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.

Κρεμλίνο: « Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση δεν είναι αποδεκτή από τη Ρωσία»

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι, εκ πρώτης όψεως, εντελώς αντιπαραγωγικό και δεν μας ικανοποιεί», δήλωσε τη Δευτέρα ο Σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ. Αντίθετα, έκρινε ότι η αμερικανική εκδοχή του Σχεδίου περιλάμβανε πολλές «απολύτως αποδεκτές» διατάξεις, αν και δεν ήταν όλες. Πρόσθεσε ότι ορισμένες από αυτές θα απαιτούσαν περαιτέρω συζήτηση.

«Financial Times »

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συνέταξαν ένα νέο σχέδιο συμφωνίας σε 19 σημεία, αλλά άφησαν τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα στην κρίση των Προέδρων των δύο χωρών, σύμφωνα με την Financial Times, που επικαλείται τον πρώτο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Sergiy Kyslytsya, ο οποίος παρευρέθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη την Κυριακή.

«Μετά από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων που παραλίγο να αποτύχουν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για διάφορα θέματα, αλλά «έβαλαν σε παρένθεση» τα πιο αμφιλεγόμενα, ιδίως τα εδαφικά ζητήματα και τις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού του Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τη γνώμη τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», γράφει η βρετανική εφημερίδα.

«Απομένουν πολύ λίγα στοιχεία από την αρχική έκδοση (…) Έχουμε καταρτίσει ένα ισχυρό σύνολο σημείων σύγκλισης και μερικά στοιχεία στα οποία μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Τα υπόλοιπα θα απαιτήσουν αποφάσεις από τους ηγέτες», δήλωσε, σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Kyslytsya.

Συνομιλία Πούτιν – Ερντογάν

Οι αμερικανικές προτάσεις «μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για μια οριστική επίλυση της σύγκρουσης», σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Οι αμερικανικές προτάσεις, «στην έκδοση που εξετάσαμε, εντάσσονται στο πλαίσιο των συζητήσεων κατά τη ρωσοαμερικανική Σύνοδο Κορυφής (στις 15 Αυγούστου) στην Αλάσκα και μπορούν, κατ’ αρχήν, να χρησιμεύσουν ως βάση για μια οριστική ειρηνική επίλυση», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.