Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο στη σειρά, φαίνεται ότι στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον και τα ρωσικά πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο (LNG).

Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει ότι περίπου 20 επιπλέον δεξαμενόπλοια θα συμπεριληφθούν στις κυρώσεις κατά του «κρυφού στόλου» στον οποίο βασίζεται η Ρωσία για τη μεταφορά του πετρελαίου της, ενώ τελικά το καθεστώς αυτό θα επεκταθεί και σε πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), περιορίζοντας την ικανότητα του Κρεμλίνου να δημιουργήσει έναν «σκιώδη στόλο» για το LNG.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να «παγώσει» προσωρινά το ανώτατο όριο τιμής που έχει επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για τέταρτο μήνα, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ε.Ε. υιοθέτησε πέρυσι έναν δυναμικό μηχανισμό για να διασφαλίσει ότι το ανώτατο όριο τιμής (πλαφόν) θα ορίζεται αυτόματα κάθε έξι μήνες σε επίπεδο κατά 15% χαμηλότερο από τη μέση τιμή της αγοράς για το ρωσικό αργό πετρέλαιο (Urals). Το τρέχον όριο τιμής είναι τα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι, και είναι προγραμματισμένο να αναθεωρηθεί αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Υπό το καθεστώς του πλαφόν, απαγορεύεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες, όπως ασφάλιση και μεταφορά, που σχετίζονται με πετρέλαιο το οποίο πωλείται πάνω από το καθορισμένο όριο.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν και του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Η επόμενη αναθεώρηση του πλαφόν τον Ιούλιο θα έβλεπε πιθανότατα το όριο να αυξάνεται τουλάχιστον στα 65 δολάρια, υψηλότερα από το προηγούμενο όριο των 60 δολαρίων που είχε οριστεί συλλογικά από την ομάδα των G7 (Ομάδα των Επτά), δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν τις εμπιστευτικές διαβουλεύσεις.

Το «πάγωμα» θα διατηρούσε το ανώτατο όριο τιμής στον τρέχοντα συντελεστή, περιορίζοντας έτσι τα απροσδόκητα κέρδη που βάζει στην τσέπη της η Ρωσία από τις τρέχουσες υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Άλλες επιλογές που εξετάζονται, περιλαμβάνουν την αναστολή των δυναμικών και αυτόματων αυξήσεων μέχρι το τέλος του έτους, υπό το πρίσμα των εξαιρετικών περιστάσεων στη Μέση Ανατολή, ή τη συγκράτηση οποιασδήποτε αύξησης στα 60 δολάρια, επαναφέροντας το όριο σε ευθυγράμμιση με το επίπεδο των G7, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.